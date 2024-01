ATP: Alexander Zverev zieht in den Spielerrat ein

Alexander Zverev wird im neu gewählten Spielerrat der ATP erstmals eine aktive Rolle einnehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.01.2024, 14:28 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev wird politisch

Auf Fragen, ob er denn nicht in den Spielerrat der ATP einziehen möchte, hat Alexander Zverev in den vergangenen Jahren stets betont, dass die Zeit dafür noch nicht reif sei. Nun aber ist es soweit. Denn Zverev wird erstmals in die engere Vertretung der professionellen Tennisspieler einziehen, als einer von drei Spielern, die die Top 50 vertreten. Die anderen beiden sind Grigor Dimitrov, der auch schon in der Vergangenheit diesem Gremium angehörte, und Mackenzie McDonald, so wie Zverev ein Neuling.

Die Agenden der Spieler, die zwischen den Einzel-Rängen 51 und 100 klassiert sind, vertreten der Spanier Pedro Martinez und der serbische Veteran Dusan Lajovic.

Als Doppelspieler gehören Wesley Koolhof und Miguel Angel Reyes-Varela dem Council an, auch Routiner Matthew Ebden wurde ein weiteres Mal gewählt.