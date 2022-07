ATP: Andy Murray - "Wenn ich Fortschritte sehe, spiele ich weiter"

Der 2-fache Wimbledon-Champion Andy Murray sieht stetig kleine Verbesserungen an seinem Spiel - solange das so bleibt, möchte er weiterspielen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.07.2022, 15:09 Uhr

© Getty Images Andy Murray möchte weiterspielen, solange er Fortschritte bei sich erkennt

Das war's nun endgültig mit der Rasensaison 2022 für Andy Murray. Nachdem der Schotte beim ATP-World-Tour-250-Rasenturnier in Newport im Viertelfinale an Alexander Bublik in zwei Sätzen gescheitert war, zeigte er sich in einer Pressekonferenz nach der Partie zwiegespalten: "Natürlich wäre es mir lieber, wenn die Ergebnisse etwas besser wären. Ich hätte hier in Newport eine gute Chance gehabt, wenn ich an Bublik vorbei gekommen wäre, wäre es eine gute Möglichkeit im Halbfinale gewesen."

Allerdings geht es "Sir Andy" nicht zwangsläufig nur um die Ergebnisse: "Das Wichtigste ist, dass sich mein Körper gut anfühlt, damit ich viele Matches bestreiten kann. Insgesamt hatte die Rasensaison einige gute Momente, aber auch sehr schwierige."

"Es ist immer ein Auf und Ab"

Jedoch - die Viersatz-Niederlage beim Heim-Grand-Slam-Turnier in London gegen John Isner hängt dem Briten noch nach: "Das Viertelfinale am Freitag und die Niederlage in Wimbledon waren für mich enttäuschend und frustrierend. Allerdings hatte ich in Stuttgart auch meine besten Siege seit langer Zeit - es ist immer ein Auf und Ab."

"Insgesamt mache ich kleine Fortschritte und ich werde versuchen, dass das über den Sommer auch so bleibt. Ich möchte mich weiter verbessern. Wenn ich Fortschritte sehe, spiele ich weiter." Murray bereitet sich nun akbribisch auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres vor und ist bei den Hatplatz-Turniern in Atlanta, Washington, Montreal und Cincinnati gemeldet - bei den beiden Masters-1000-Events ist er mit seinem aktuellen Ranking jedoch entweder auf eine Wildcard angewiesen oder muss in der Qualifikation antreten.

