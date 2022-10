ATP Antwerpen: Dominic Thiem kennt möglichen Zweitrundengegner, Dominic Stricker überrascht

Dominic Thiem würde im Falle eines Erstrundenerfolgs in Antwerpen neuerlich auf den Argentinier Francisco Cerundolo treffen. Der Schweizer Dominic Stricker indes sorgte für eine Überraschung.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.10.2022, 20:01 Uhr

Dominic Thiem kennt seinen möglichen Zweitrundengegner in Antwerpen

Dé·jà-vu für Dominic Thiem. Wie bereits in Gijon könnte es auch in Antwerpen gegen den Argentinier Francisco Cerundolo gehen. Gegen den Sandplatzspezialisten behielt der Niederösterreicher in Spanien auf seinem Weg ins Halbfinale die Oberhand, nun könnte es bereits in Runde zwei zum Aufeinandertreffen kommen.

Dafür muss Thiem am morgigen Mittwoch sein Auftaktduell mit dem Lokalmatador Michael Geerts erfolgreich gestalten. Gegen den Belgier ist der ehemalige Weltranglistendritte klarer Favorit. Cerundolo hat indes seine Auftakthürde bereits erfolgreich genommen, der Argentinier zeigte gegen den frischgebackenen Sofia-Sieger Marc-Andrea Hüsler eine starke kämpferische Leistung und siegte mit 5:7; 7:6 (3) und 6:3.

Für eine Überraschung sorgte am Dienstag der Schweizer Dominic Stricker. Dieser zeigte gegen den gesetzten Botic van de Zandschulp eine klasse Vorstellung und siegte klar mit 6:2 und 6:4. Auch Yoshihito Nishioka, Constant Lestienne und Jaume Munar haben die Runde der letzten 16 erreicht.

Hier das Tableau in Antwerpen!