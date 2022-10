ATP Antwerpen: Dominic Thiem startet erst am Mittwoch

Dominic Thiem wird sein Erstrunden-Match gegen Lokalmatador Michael Geerts beim ATP-Tour-250-Turnier in Antwerpen erst am Mittwoch bestreiten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.10.2022, 07:13 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem spielt am Mittwoch gegen Michael Geerts

Michael Geerts hat in der vergangenen Woche Ismaning einen Besuch abgestattet. Die Niederlage gegen Quentin Halys beim dortigen Challenger war weder Schande noch Alleinstellungsmerkmal, der Franzose zog am Sonntag schließlich als Turniersieger aus dem Münchner Norden ab. Nun ist Geerts aber wieder zurück in seiner belgischen Heimat, am morgigen Mittwoch darf er mit einer Wildcard am ATP-Tour-250-Turnier in Antwerpen teilnehmen.

Früher einmal gab es eben dort ein mit Diamanten besetztes Gold-Racquet zu gewinnen, nicht auf einmal zwar, aber für Mehrfach-Champions. Ivan Lendl hätte es Anfang der 1990er-Jahre beinahe geschafft, ältere Tennisfreunde werden sich womöglich daran erinnern. So pompös geht es anno 2022 nicht mehr zu, das Teilnehmerfeld kann sich dennoch sehen lassen. Mit Stan Wawrinka und Dominic Thiem sind zwei Spieler am Start, die schon bei Grand-Slam-Turnieren reüssiert haben, die Setzliste wird von Hubert Hurkacz vor Florenz-Champion Félix Auger-Aliassime angeführt.

Michael Geerts ist in einem solchen Umfeld normalerweise nicht zuhause, vor ein paar Wochen durfte er im Davis Cup in Hamburg gegen Richard Gasquet ran. Als es für Belgien und Frankreich gleichermaßen um die Ärmel vom Gilet ging. Geerts zog sich so achtbar wie chancenlos aus der Affäre mit Gasquet.

Thiem wieder gegen Cerundolo?

Nichts deutet darauf hin, dass es gegen Dominic Thiem am Mittwoch in Runde eins anders laufen sollte. Thiem sammelt kontinuierlich Punkte für die baldige Rückkehr unter die 100 besten Spieler der Welt, in Gijon waren es deren 90. Andrey Rublev, der sich in Spanien dann auch gleich den Titel holte, verhinderte bekanntlich eine größere Ausbeute.

Thiems generelle Aussichten in Antwerpen sind spannend, in Runde zwei würde er wohl eher Francisco Cerundolo lieber als Gegner sehen als Marc-Andrea Huesler. Der Argentinier steht in der Weltrangliste zwar höher als der Schweizer, wurde von Thiem aber in Gijon vor ein paar Tagen eher grußlos aus dem Tableau gekickt. Huesler dagegen ist einer der unbesungenen Aufsteiger der Saison, zuletzt holte er in Sofia seinen ersten Tour-Titel überhaupt.

Ein Viertelfinale in Antwerpen sollte für Dominic Thiem dennoch drin sein. Oder noch mehr? Irgendwann muss die Serie gegen Hubert Hurkacz ja zu ihrem Ende kommen. Bislang hat der Pole alle drei Matches gegen Thiem gewonnen, das letzte erst in diesem Herbst in Metz. Keine einfache Aufgabe, zumal sich Hurkacz ja auch noch Hoffnungen auf eine Teilnahme bei den ATP Finals in Turin macht. Stand jetzt aber nur Zukunftsmusik: Denn in Runde eins wartet auf Dominic Thiem ja einer von drei Lokalmatadoren.

Hier das Einzel-Tableau in Antwerpen