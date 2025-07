60 Wochen an der Spitze beim "Debüt" als Nummer eins: Sinner in Statistik schon Allzeit-Vierter

Jannik Sinner lacht nun schon seit imposanten 60 Wochen von der Weltranglisten-Spitze, nachdem er im Juni 2024 zum ersten Mal den Tennis-Thron bestiegen hatte. Damit gehört er schon zu einer kleinen Elite von Allzeitgrößen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 29.07.2025, 09:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Jannik Sinner steht schon 60 Wochen an der Spitze der Weltrangliste.

Insgesamt nur vier Spieler schafften es nämlich in der Geschichte der ATP-Weltrangliste, gleich während ihrer ersten "Regentschaft" 60 Wochen oder länger an der Spitze zu bleiben: Roger Federer, Jimmy Connors, Lleyton Hewitt und jetzt eben der Südtiroler.

Während Hewitt mit 75 Wochen in dieser Statistik durchaus schon in Sinners Reichweite liegt, sind Jimmy Connors (160 Wochen) und Roger Federer (237 Wochen) weit voraus.

In der zweiten Saisonhälfte 2025 wird es für den 22-Jährigen aller Voraussicht nach schwierig, seine Führung in der Weltrangliste zu verteidigen. Er liegt zwar derzeit noch 3.430 Punkte vor dem zweitplatzierten Carlos Alcaraz, hat jedoch wesentlich mehr Punkte aus dem Vorjahr zu verteidigen als der Spanier.

Während der Italiener im letzten Jahr nach Wimbledon nahezu unschlagbar war und deshalb insgesamt 6.030 Punkte in dieser Saisonphase zu verteidigen hat, sind es bei Alcaraz nur 1.060 Punkte. Gut möglich, dass es also bald zu einer Ablöse an der Weltranglisten-Spitze kommen wird.

Beim derzeit stattfindenden ATP Tour-1000-Event in Toronto ist jedoch weder Sinner noch Alcaraz am Start.