ATP Antwerpen: Jan-Lennard Struff verliert dramatische Achtelfinalpartie gegen Hugo Gaston

Jan-Lennard Struff ist im Achtelfinale des ATP-250-Turniers von Antwerpen auf dramatische Art und Weise ausgeschieden. Der Deutsche vergab gegen Hugo Gaston drei Matchbälle.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 19.10.2023, 19:15 Uhr

Enttäuschung für Jan-Lennard Struff

Hugo Gaston hat beim ATP-250-Turnier in Antwerpen am Donnerstag für das Aus von Jan-Lennard Struff gesorgt und damit auch ein deutsches Viertelfinal-Duell verhindert. Struff unterlag Gaston nach knapp drei Stunden mit 7:5, 6:7 (5) und 6:7 (11) und vergab dabei drei Matchbälle.

Gaston trifft im Viertelfinale auf Maximilian Marterer, der gegen Nuno Borges in zwei Sätzen gewann. Der Deutsche hatte zuletzt zu Saisonbeginn im indischen Pune das Viertelfinale erreicht, in Antwerpen kämpfte er sich über die Qualifikation ins Hauptfeld.

Auch Yannick Hanfmann (Karlsruhe/Nr. 5) hat am Donnerstag noch die Chance, in die Runde der besten Acht einzuziehen. Er trifft am Abend auf den früheren US-Open-Champion Dominic Thiem aus Österreich.

