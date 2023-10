ATP Antwerpen: Marterer erreicht zweites ATP-Halbfinale

Maximilian Marterer hat erstmals seit mehr als fünf Jahren wieder ein Halbfinale auf der ATP-Tour erreicht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 20.10.2023, 18:38 Uhr

© GEPA Pictures

In Antwerpen setzte sich der 28 Jahre alte Nürnberger gegen Hugo Gaston (Frankreich) 6:3, 6:2 durch und steht damit zum zweiten Mal in der Runde der letzten Vier auf dem höchsten Tour-Level.

Am Samstag spielt Marterer, der in Antwerpen über die Qualifikation ins Hauptfeld eingezogen war, gegen den Kasachen Alexander Bublik um den Einzug in sein erstes ATP-Endspiel. Im Mai 2018 hatte Marterer im Halbfinale von München glatt gegen Philipp Kohlschreiber verloren.

Bei einem Sieg über Bublik würde Marterer unter die Top 100 der Welt zurückkehren. Derzeit ist er auf Platz 127 notiert, 2018 war Marterer bis auf Platz 45 vorgerückt.

In Antwerpen hat in Yannick Hanfmann am Freitag noch ein zweiter Deutscher die Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Der an Nummer fünf gesetzte Karlsruher ist gegen Australian-Open-Finalist Stefanos Tsitsipas aus Griechenland allerdings Außenseiter.