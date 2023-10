ATP Antwerpen: Marterer schafft den Sprung ins Hauptfeld

Mit einer erneut souveränen Leistung bezwingt Maximilian Marterer in der Finalrunde der Qualifikation beim ATP-250-Turnier in Antwerpen den Franzosen Titouan Droguet in zwei Sätzen und zieht somit ohne Satzverlust ins Hauptfeld ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2023, 13:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Maximilian Marterer bestätigte in Antwerpen die gute Form aus dem ersten Match.

Nach seinem gestrigen Zweisatz-Erfolg gegen den Niederlänger Gijs Brouwer traf der Franke Maximilian Marterer im Qualifikations-Finale beim ATP-250er-Turnier in Antwerpen auf Titouan Droguet aus Frankreich.

In beiden Durchgängen sicherte sich der 27-jährige Marterer je ein Break, ohne sein eigenes Aufschlagspiel in der gesamten Begegnung abgeben zu müssen. Nach 72 Minuten mit insgesamt sieben servierten Assen fixierte der Weltranglisten-127. den 6:4, 6:4-Erfolg

Der Auftaktgegner für den Nürnberger wird erst nach Abschluss sämtlicher Qualifikations-Finals ausgelost.

Drei weitere DTB-Spieler dabei

Neben Marterer sind drei weitere deutsche Spieler dabei, die aufgrund ihres Rankings direkt für das Hauptfeld qualifiziert sind. Neben dem Warsteiner Jan-Lennard Struff, der als Nr. 2 des Turniers mit einem Freilos startet, sind auch seine Davis-Cup-Kollegen Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer am Start. Der an Nr. 5 gesetzte Karlsruher Hanfmann sieht sich einem Qualifikanten gegenüber, während es der Furtwanger Koepfer mit dem Portugiesen Nuno Borges aufnehmen muss.

Hier das Qualifikations-Tableau im Einzel aus Antwerpen

Hier das Hauptfeld-Tableau im Einzel aus Antwerpen