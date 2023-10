ATP Antwerpen: Maximilian Marterer meistert Quali-Auftakt

Mit einer souveränen Vorstellung bezwingt Maximilian Marterer den Niederländer Gijs Brouwer in der ersten Qualifikations-Runde beim ATP-250-Turnier in Antwerpen in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.10.2023, 14:47 Uhr

© Getty Images Souveräner Auftakt für Maximilian Marterer in der Qualifikation in Antwerpen.

Von Beginn an dominierte Maximilian Marterer die Begegnung der ersten Qualifikations-Runde beim ATP-250er-Turnier im belgischen Antwerpen gegen den Niederländer Gijs Brouwer, der beim diesjährigen Wimbledon-Turnier in der ersten Runde Olympiasieger Alexander Zverev bei seiner Dreisatz-Niederlage immerhin zweimal in den Tie-Break zwingen konnte.

Mit insgesamt neun Assen und ohne eine Break-Chance zuzulassen, ließ der 28-jährige Franke im ganzen Match bei eigenem Aufschlag nichts anbrennen und nutzte drei seiner acht Möglichkeiten zum Break zum verdienten 6:1, 6:4-Erfolg in 62 Minuten.

In der Finalrunde der Qualifikation trifft der Weltranglisten-125. auf den Sieger der Begegnung Titouan Drouget aus Frankreich gegen den Belgier Zizou Bergs.

Später am Nachmittag greift auch Oscar Otte in den Qualifikations-Wettbewerb ein. Der 30-jährige Kölner sieht sich dort bei seinem Comeback nach einer Knie-OP in der ersten Runde dem Franzosen Benjamin Bonzi gegenüber.

