ATP Antwerpen: Maximilian Marterer vs. Alexander Bublik im TV, Livestream, Liveticker

Maximilian Marterer trifft im Halbfinale des ATP-Turniers in Antwerpen auf Alexander Bublik. Ab 15:30 Uhr live auf Sky im TV und Stream, im Livestream bei TennisTV sowie bei uns im Matchtracker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.10.2023, 15:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Maximilian Marterer fordert im Halbfinale von Antwerpen den Kasachen Alexander Bublik.

Maximilian steht nach München 2018 zum zweiten Mal in seiner Karriere im Halbfinale eines ATP-Turniers. Damals musste er sich Philipp Kohlschreiber in zwei Sätzen geschlagen geben.

Im direkten Vergleich gegen Bublik steht es 1:1. Während der Franke Marterer 2017 auf Rasen in der Qualifikation beim ATP-Turnier in Halle triumphieren konnte, siegte der Kasache in diesem Jahr in der dritten Runde von Wimlbedon.

Marterer vs. Bublik - hier gibt es einen Livestrem

Das Halbfinale von Antwerpen zwischen Maximilian Marterer und Alexander Bublik gibt es ab 15:30 Uhr im TV und Stream bei Sky, im Livestrem bei TennisTV sowie in unserem Matchtracker.