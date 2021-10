ATP Antwerpen: Murray gewinnt Marathonmatch, Struff siegt, Novak verliert

Andy Murray und Jan-Lennard Struff haben beim ATP-250-Turnier in Antwerpen die erste Runde überstanden. Dennis Novak musste hingegen die Koffer packen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.10.2021, 23:16 Uhr

© Getty Images Andy Murray schlug Frances Tiafoe in Antwerpen

Andy Murray hat weiterhin Grund für gute Laune: Nach seinem starken Auftritt in Indian Wells steht der ehemalige Weltranglistenerste beim ATP-250-Turnier in Antwerpen in der zweiten Runde. Zum Auftakt besiegte der Schotte Frances Tiafoe nach Abwehr zweiter Matchbälle mit 7:6 (2), 6:7 (7) und 7:6 (8). Somit revanchierte sich der Schotte auch für die Niederlage in Winston-Salem vor rund zwei Monaten.

Murray und Tiafoe lieferten sich auf dem Center Court einen wahren Abnutzungskampf. Alle drei Sätze gingen in einen Tiebreak, letztlich verwandelte der Schotte nach 3:45 Stunden seinen zweiten Matchball. Nach der längsten Drei-Satz-Partie des Jahres trifft Murray nun auf den an Position zwei gesetzten Diego Schwartzman.

Unterdessen gelang auch Jan-Lennard Struff der Einzug in die zweite Runde. Der Deutsche schlug Albert Ramos-Vinolas auf Court 1 zum Auftakt mit 6:3, 3:6, 6:3. Er bekommt es nun mit Lloyd Harris oder Zizou Bergs zu tun.

Keine Grund zur Freude hatte hingegen Dennis Novak. Der Österreicher unterlag Marton Fucsovics trotz einer 5:2-Führung im ersten Satz mit 6:7 (4) und 2:6. Darüber hinaus fixierte Lorenzo Musetti dank eines 7:6 (2) und 7:6 (3)-Erfolgs über Gianluca Mager ein Zweitrundenduell mit seinem topgesetzten Landsmann Jannik Sinner.

Hier das Einzel-Tableau in Antwerpen