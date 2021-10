ATP Antwerpen: Sinner gewinnt italienisches Derby gegen Musetti

Turnierfavorit Jannik Sinner hat seine knifflige Auftaktaufgabe beim ATP-Tour-250-Event in Antwerpen bewältigt. Sinner schlug seinen Landsmann Lorenzo Musetti mit 7:5 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.10.2021, 20:50 Uhr

© Getty Images Der Sieg gegen Lorenzo Musetti war Jannik Sinner wichtig

Sportliche Vergleiche zwischen Landsleuten sind im Tennissport zumeist eine heikle Sache, vor allem, wenn sich die beiden Kontrahenten in derselben Altersgruppe befinden. So wie bei Jannik Sinner, 20, der es im Achtelfinale von Antwerpen mit Lorenzo Musetti, 19, aufnehmen musste. Musetti hatte bereits einen Landsmann besiegt, in Runde eins musste sich Gianluca Mager dem Teenager geschlagen geben.

Sinner und Musetti - das könnte im Verein mit Matteo Berrettini eine ganz gloriose Zukunft im männlichen Tennissport verheißen. Und vielleicht ist die Zukunft ja schon jetzt. Berrettini hat in diesem Jahr in Wimbledon das Endspiel erreicht, Sinner schon drei Turniersiege gesammelt. Einen davon beim 500er-Event in Washington, Berretini schlug im Londoner Queen´s Club in derselben Kategorie zu. Was letzterem die Qualifikation für das ATP-Finale in Turin schon fast garantiert.

Sinner im zweiten Satz Chef auf dem Platz

Sinner muss da noch nachlegen. Und selbst ein Championat in Antwerpen würde noch nicht zu einem der begehrten Plätze am Honigtopf reichen. Das erste Treffen mit Musetti auf der ATP-Tour hätte Jannik Sinner aber in jedem Fall ernstgenommen, das merkte man auch an der Reaktion, als Musetti bei Satzball Sinner einen Rückhand-Volley im Netz versenkte.

Bis zu diesem Zeitpunkt war das Match ausgeglichen verlaufen, nach dem 7:5 war aber Sinner klar der Chef auf dem Court. Und beendete nach 95 Minuten Spielzeit das Match zum 6:2. Nächste Gegner des Südtirolers wird am Freitag der Franzose Arthur Rinderknech sein.

