ATP Challenger: Max Rehberg trumpft in Mauthausen groß auf

In einem wahren Thriller triumphierte der Landshamer Max Rehberg in der zweiten Runde von Mauthausen gegen den finnischen Davis-Cup-Spieler Otto Virtanen in drei hartumkämpften Sätzen und steht somit im Viertelfinale des ATP-100er-Challengers.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.05.2024, 18:16 Uhr

© Manfred Binder Max Rehberg bleibt in Mauthausen weiter auf der Erfolgsspur.

Die Teilnahme von Max Rehberg beim ATP-Challenger-Turnier der Kategorie 100 im oberösterreichischen Mauthausen entwickelt sich immer mehr zur Erfolgsstory. Gestartet in der Qualifikation, spielte sich der 20-jährige ohne Satzverlust mit Siegen über den ehemaligen Top-200-Spieler Evan Furness aus Frankreich und den gebürtigen Essener Sebastian Fanselow in den Hauptwettbewerb.

Der Auftakt im Hauptfeld ging dem Landshamer leicht von der Hand. Gegen den österreichischen Wildcard-Starter Sebastian Sorger, der vom ehemaligen Weltranglisten-17. Gilbert Schaller betreut wird, siegte er glatt mit 6:1, 6:2.

In der zweiten Runde gegen den Finnen Otto Virtanen sollten die Zuschauer ein Drama in drei Akten erleben, das einer wahren Achterbahnfahrt glich. Der 22-jährige Virtanen startete furios und feuerte einen Winner nach dem anderen ab, was sich in einer schnellen 4:0-Führung widerspiegelte. Nach dem ersten Schock steigerte sich Rehberg und spielte sich in den ersten Satz zurück, der im Tiebreak entschieden wurde. Dort behielt der finnische Davis-Cup-Spieler mit 7:4 die Oberhand.

Dennoch steckte der Jung-Profi von der TennisBase Oberhaching nie auf und agierte zunehmend mutiger. Beim Stand von 5:3 servierte er zum Satzausgleich, musste aber sein Aufschlagspiel abgeben. Bei 6:5 hatte Virtanen bei Aufschlag seines Gegners drei Matchbälle, die Rehberg zum Teil furios abwehren konnte und somit die erneute Entscheidung im Tiebreak erzwingen konnte. Dort hatte er diesmal mit 7:5 das bessere Ende für sich und schaffte den Satzausgleich.

Auch im Entscheidungssatz wechselte das Momentum mehrfach. Erst startete der ehemalige Weltranglisten-109. aus Finnland mit einer schnellen 2:0-Führung, die Rehberg unmittelbar kontern konnte. Im weiteren Verlauf war es der auf Position 479 im ATP-Ranking gelistete Rehberg der sich einen 5:3-Vorsprung erspielen konnte, jedoch beim ausservieren zwei Matchbälle liegen ließ. Beim Stand von 5:5 rappelte sich der bayerische Youngster wieder auf und fixierte mit zwei Spielgewinnen in Folge den 6:7 (4), 7:6 (5), 7:5-Erfolg nach 2:43 Stunden. In der Runde der letzten Acht sieht sich der DTB-Kaderspieler dem ehemaligen Top-10-Spieler Lucas Pouille aus Frankreich gegenüber, der sich in zwei Sätzen gegen den für Großbritannien startenden Jan Choinski mit 7:6 (3), 6:3 durchsetzen konnte.

Im Anschluss an das Match kommentierte Rehberg: "Ich bin einfach nur mega glücklich über den Sieg. Für mich hat sich heute gezeigt, dass es sich immer lohnt bis zum Ende des Matches zu kämpfen, auch wenn man den ein oder anderen Rückschlag erleidet."

