ATP Genf: Djokovic schlägt Fucsovics und beendet Niederlagenserie

Nachdem er zuletzt in Monte Carlo und Madrid zwei Auftaktniederlagen in Folge hinnehmen musste, hat sich Novak Djokovic beim ATP-250-Turnier in Genf mit einem Sieg zurückgemeldet. Er bezwang den Ungarn Marton Fucsovics mit 6:2 und 6:3.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 21.05.2025, 20:31 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic versucht sich derzeit in Genf in Form zu bringen

Der an Nummer 2 gesetzte Serbe, der im Vorfeld des Turnieres in der Schweiz die Trennung von Super-Coach Andy Murray bekannt gab, ließ im gesamten Matchverlauf keine einzige Breakchance zu und stellte mit dem klaren Zweisatz-Erfolg im Head-to-Head mit dem Ungarn auf 6:0. Der erste Schritt in Sachen Formaufbau für Roland Garros ist also gemacht und ganz nebenbei geht es für Djokovic in Genf ja auch noch darum, endlich den 100. ATP-Turnier-Sieg einzufahren. Nächster Gegner des Serben ist im Viertelfinale Matteo Arnaldi, der sich gegen Fabian Maroszan durchsetzen konnte.

Mit Arnaldi hat der 24-fache Grand Slam-Champion heuer schon unliebsame Bekanntschaft gemacht, unterlag er dem 24-jährigen Italiener doch vor kurzem in Madrid klar mit 3:6 und 4:6. Zuvor hatte Djokovic auch in Monte Carlo früh seine Segel streichen müssen. Im Fürstentum setzte es gegen den Chilenen Alejandro Tabilo ebenfalls eine 3:6, 4:6-Pleite.

Ebenfalls in der nächsten Runde steht in Genf der topgesetzte Taylor Fritz. Der US-Amerikaner behielt gegen den Franzosen Quentin Halys mit 6:4 und 7:6 (5) die Oberhand und trifft nun auf Hubert Hurkacz.

Seine derzeitige starke Form bestätigte Sebastian Ofner, der nach einem 7:6 (2), 7:6 (4) über den Portugiesen Nuno Borges ebenfalls im Viertelfinale steht. Der 29-Jährige Österreicher, der sich in Genf durch die Quali gekämpft hatte, bekommt es nun mit Karen Khachanov zu tun.

Einzel-Tableau in Genf