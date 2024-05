Der interwetten-Favoritencheck für das Masters in Rom

In der italienischen Hauptstadt Rom steht das letzte große Sandplatzturnier vor den French Open auf dem Programm. Wer beim Tennisturnier in der Region Latium am Start sein wird und wen unsere Buchmacher favorisieren, erfahrt ihr im interwetten-Check.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.05.2024, 18:30 Uhr

Die Sieger von Rom in den letzten Jahren

Top-Wettquoten für Djokovic und Co.

Novak Djokovic (Wettquote: 2.90) kehrt in Rom wieder auf die Tour zurück. Madrid hatte der Serbe noch bewusst ausgelassen, um mit seinen Kräften hauszuhalten. Diese Herangehensweise könnte sich in den kommenden Wochen als goldrichtig erweisen. Speziell wenn man sich ansieht, welche Akteure in Madrid aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig die Segel strichen und jetzt auch in Rom passen müssen.

Für die italienischen Fans ist das Fehlen von Jannik Sinner besonders schmerzhaft. Der Südtiroler war nach seinem Achtelfinal-Erfolg über Karen Chatschanow (Wettquote: 55.00) in Madrid wegen einer angeschlagenen Hüfte dazu gezwungen, auf das Viertelfinale gegen Felix Auger-Aliassime zu verzichten. Schweren Herzens musste der Australian-Open-Sieger schließlich bekannt geben, dass er in Rom nicht antreten kann. Bei den French Open will Sinner aber wieder dabei sein.

Auch Carlos Alcaraz hat nach seinem Viertelfinal-Aus gegen den späteren Madrid-Gewinner Andrey Rublev für Rom abgesagt. Den Wimbledon-Sieger der Vorsaison plagen Armschmerzen und sein Fokus ist auf die am 26. Mai beginnenden French Open gerichtet. Gleiches gilt für den Nadal-Bezwinger von Madrid, Jiri Lehecka, der wegen einer Rückenverletzung pausieren muss.

Daniil Medvedev (Wettquote: 16.00), der in Spanien Probleme mit einem Oberschenkel hatte, wird sein Glück in Rom wieder versuchen. Mit Rafael Nadal (Wettquote: 15.00) ist ein großer Publikumsliebling gesetzt. Bei seinem wohl letzten Antritt in Rom will der Rekordsieger des Turniers weiter an seiner Matchhärte arbeiten und sich Selbstvertrauen für Roland Garros holen.

Erweiterter Favoritenkreis in Rom

Neben dem Topfavoriten Novak Djokovic gelten vor allem Andrey Rublev (Wettquote: 17.00) und Casper Ruud (Wettquote: 13.00) als besonders aussichtsreiche Kandidaten auf den Titel. Hinzu kommen der Kanadier Felix Auger-Aliassime (Wettquote: 80.00), der in Spanien mit seinem Finaleinzug für Aufsehen gesorgt hat, und Stefanos Tsitsipas (Wettquote: 11.00). Speziell der Grieche muss sich in Rom aber deutlich steigern. In Madrid verlor er nach starken Leistungen in Monte Carlo und Barcelona überraschend gleich sein Auftaktmatch gegen Thiago Monteiro.

Ebenfalls nicht rund lief es in Madrid für die deutsche Nummer eins Alexander Zverev (Wettquote: 11.00). Der Hamburger war nach seinem Achtelfinal-Aus gegen den Argentinier Francisco Cerundolo (Wettquote: 65.00) völlig ratlos. Für Rom hat er sich aber wieder einiges vorgenommen und möchte endlich die nötige Konstanz in sein Spiel bringen. Findet Sascha in Rom zu seiner Bestform?

Österreicher in Rom

Dominic Thiem wird das Turnier von Rom auslassen. Nach wenig verheißungsvollen Auftritten in Monte Carlo, München und Madrid ist das auch völlig nachvollziehbar. Sebastian Ofner (Wettquote: 275.00) kann nach einer überstandenen Halsentzündung wieder in das Turniergeschehen eingreifen. Kann der Steirer nach seiner Zwangspause in Italien überraschen?

Deutsche in Rom

Neben Alexander Zverev dürfen die deutschen Tennisfans vor allem auf Jan-Lennard Struff (Wettquote: 35.00) hoffen. Der 34-Jährige scheiterte im Achtelfinale von Madrid nur hauchdünn in drei Sätzen an Carlos Alcaraz. Beim Turnier von München durfte „Struffi“ nach Siegen über Auger-Aliassime, Rune und Fritz sogar über den Sieg jubeln. Kann der in Warstein geborene Athlet auch in Rom aufzeigen und mit den Großen mithalten?