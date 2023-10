ATP Antwerpen: Tsitsipas schlägt Hanfmann und steht im Halbfinale

Stefanos Tsitsipas ist seiner Favoritenrolle beim ATP-Turnier in Antwerpen weiterhin gerecht geworden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.10.2023, 20:37 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas

Der topgesetzte Mann aus Griechenland schlug im Viertelfinale Yannick Hanfmann mit 6:3 6:3.

Und zeigte dabei eine tadellose Leistung: 18 Gewinnschläge bei nur 1 Fehler ohne Not standen bei ihm am Ende in der Statistik - stark! Wobei Hanfmann sich mit einer 14:4-Bilanz diesbezüglich auch wenig vorwerfen konnte.

Tsitsipas indes wehrte beide Breakchancen des Deutschen ab, Hanfmann musste hingegen drei Aufschlagverluste hinnehmen.

Er hatte am Vorabend noch Dominic Thiem in drei hart umkämpften Sätzen besiegt.

Tsitsipas trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen Arthur Fils und Juan Pablo Varillas.

Das zweite Halbfinale bestreiten Maximilian Marterer und Alexander Bublik.

