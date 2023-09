ATP Astana: Dominic Thiem eröffnet gegen Juan Pablo Varillas

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Astana auf Juan Pablo Varillas. Sein Landsmann Sebastian Ofner bekommt es mit Marton Fucsovics zu tun.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.09.2023, 17:49 Uhr

Dominic Thiem kehrt in Astana auf die Tour zurück

Rund ein Monat nach seiner Aufgabe bei den US Open kehrt Dominic Thiem in Astana auf die Tour zurück. Beim ATP-250-Turnier in Kasachstan trifft der Österreicher zum Auftakt auf den Peruaner Juan Pablo Varillas. Zwischen den beiden gab es bislang zwei Duelle: 2022 siegte Thiem in Gstaad mit 6:4 und 6:3, in der laufenden Saison setzte sich Varillas in Buenos Aires mit 6:4 und 6:4 durch. Sollte der Lichtenwörther seine Auftakthürde nehmen, könnte er in Runde zwei auf Stan Wawrinka treffen.

Zuletzt musste der US-Open-Sieger von 2020 aufgrund einer Typ-C-Gastritis pausieren, vor wenigen Tagen gab sein Bruder und Manager Moritz Thiem gegenüber der APA aber grünes Licht für einen Auftritt in Astana: "Medikamente nimmt er noch, aber es geht ihm gut, und er hat auch gut trainiert."

Neben Thiem wird mit Sebastian Ofner ein weiterer Österreicher in Astana aufschlagen. Der Steirer bekommt es zum Auftakt mit Marton Fucsovics zu tun. Jurij Rodionov tritt in der Qualifikation an und trifft dort in der ersten Runde auf Evgeny Donskoy.

Der Hauptbewerb in der kasachischen Hauptstadt startet am Mittwoch. Topgesetzter Spieler des Turniers ist Tallon Griekspoor, der wie Sebastian Baez, Alexander Bublik und Jiri Lehecka zunächst von einem Freilos profitiert.

