ATP Astana: Medvedev fixiert mit Gala Halbfinal-Kracher gegen Djokovic

Daniil Medvedev ist mit einer Gala-Vorstellung in das Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Astana eingezogen. Der Russe bezwang Roberto Bautista Agut mit 6:1 und 6:1 und spielt morgen gegen Novak Djokovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2022, 17:17 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat es gegen Roberto Bautista Agut eilig gehabt

Von wegen Angstgegner: Vor der Begegnung in Astana hatte Daniil Medvedev gegen Roberto Bautista Agut lediglich ein Match von insgesamt fünf gewonnen. In der kasachischen Hauptstadt hatte es der US-Open-Champion von 2021 aber eilig: Nach nur 64 Minuten zog Medvedev mit einem 6:1 und 6:1 in die Vorschlussrunde ein. Dort wartet Novak Djokovic, der sich gegen Karen Khachanov sicher mit 6:4 und 6:3 durchsetzte.

Medvedev war mit seiner Leistung naturgemäß zufrieden, auch wenn er anmerkte, dass sein Gegner weitaus besser spielen könne als an diesem Abend in Astana. Im Vorausblick auf das Treffen mit Djokovic erklärte Medvedev, dass er schon vor dem Match daran gedacht habe, dass es erst das zweite Turnier im jahr 2022 ist, bei dem er und Djokovic gemeinsam am Start sind. Das erste waren die French Open.

Im ersten Halbfinale werden sich am Samstag Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev gegenüber stehen (ab 12 Uhr live bei Sky). Der Grieche gewann in einem engen Match gegen Hubert Hurkacz mit 7:6 (8) und 6:3. Rublev setzte sich in der ersten Partie des Tages gegen Adrian Mannarino mit 6:2 und 6:1 durch.

