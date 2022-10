ATP Astana: Novak Djokovic siegt - und lässt Tsitsipas kaum eine Chance

Novak Djokovic (ATP-Nr. 7) hat das ATP-500er-Turnier in Astana gewonnen. Er schlug im Finale Stefanos Tsitsipas nach einer starken Leistung.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.10.2022, 14:20 Uhr

Novak Djokovic holte an der Seite von Matteo Berrettini die nächsten Punkte für Team World

Djokovic siegte am Ende mit 6:3, 6:4 und feierte damit seinen vierten Turniersieg in 2022 - und den 90. im Laufe seiner Karriere. Erst in der vergangenen Woche hatte der Djoker beim Turnier in Tel Aviv gesiegt.

Djokovic hatte letzten Ende kaum Probleme gegen den Griechen. Bei eigenem Aufschlag ließ er rein gar nichts zu, Tsitsipas kam zu keiner Breakchance, im Gegenteil: Djokovic gewann 41 von 48 Aufschlagpunkten. Einzig im letzten Aufschlagspiel des Matches musste er über Einstand - zimmerte dann aber eben eine Rückhand longline genau auf die Grundlinie.

Dazu spielte er kontrolliert offensiv wie zu besten Zeiten, Tsitsipas hingegen fabrizierte zu viele leichte Fehler (insgesamt 25 Stück), um Djokovic irgendwie gefährlich werden zu können. Und offenbarte eben große Probleme bei den Returnspielen.

Von 90 Turniersiegen habe er wohl kaum geträumt, wurde Djokovic am Ende im Interview gefragt. "Ich neige dazu, zu träumen", gab er zurück. Er habe immer vom ganz Großen geträumt, erklärte er, schon als Kind.

Djokovic: "Viel Glück, außer wenn du gegen mich spielst"

Tsitsipas, sichtlich angefressen, gratulierte fair. Es sei eigentlich blöd von ihm, dass er sauer sei, denn es hätte wohl ohnehin keine Möglichkeit gegeben, gegen diesen starken Djokovic zu gewinnen.

"Stefanos, du bist immer sehr bescheiden nach Siegen und wohlwollend nach Niederlagen", lobte Djokovic. "Ich bin sicher, es werden große Siege folgen." Er wünsche ihm viel Glück, "außer, wenn du gegen mich spielst", sorgte Djokovic auch noch für einen Lacher.

Djokovic qualifiziert sich für ATP Finals

Djokovic hat sich mit seinem Turniersieg nun auch sicher für die ATP Finals in Turin qualifiziert. Denn: Er steht, egal wie alle anderen spielen, zum Jahresende sicher unter den Top 20, was ihm dank seines Grand-Slam-Turniersieges in Wimbledon reicht.

Ebenfalls sicher dabei: Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Casper Ruud und Tsitsipas. Drei Plätze sind damit noch offen.

Mit WOW Sport könnt ihr übrigens die nächsten 6 Monate feinste ATP Momente zum halben Preis genießen. Für nur 14,99€ monatlich. Holt euch das 50% OFF Angebot am besten sofort und schaut sämtliche Sport Highlights inklusive ATP Finals in Turin UND Fußball, Formel 1, Eishockey und Handball Kracher. Angebot gültig bis 16.10.

Djokovic hatte die Australian Open sowie alle kanadischen und US-amerikanischen Turniere in diesem Jahr verpasst, weil er aufgrund seiner fehlenden Coronaimpfung nicht hatte einreisen dürfen. Und somit hat er eben auch bei den US Open gefehlt. Und in Wimbledon: Gab's keine Punkte fürs Ranking in diesem Jahr. Somit stellt sich auch die Frage, inwieweit sein aktuelles Ranking von Platz 7 aussagekräftig ist - denn Djokovic spielt aktuell wie eine Nummer 1. Seit dem Turnier in Madrid im Mai hat Djokovic auf der Tour einzig bei den French Open gegen Rafael Nadal verloren.

Der 21-fache Grand-Slam-Turnierchamp wird nun wohl eine Pause einlegen, ist erst wieder fürs ATP-Masters-Turnier in Paris gemeldet. Und will dann eben die ATP Finals spielen.