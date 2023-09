ATP Astana: Thiem bezwingt Varillas in zwei Sätzen

Dominic Thiem hatte es zum Auftakt beim 250er ATP-Turnier mit dem Peruaner Juan Pablo Varillas zu tun. Am Ende stand für den Österreicher ein 6:3, 7:6(8) auf der Anzeigetafel.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.09.2023, 18:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Thiem begann sein erstes Match nach den US Open konzentriert und erarbeitete sich kurz nach Matchbeginn schnell eine 3:0-Führung. Anschließend fand sein Kontrahent besser in die Partie, jedoch spielte Thiem konstant weiter, leistete sich in den entscheidenen Situationen keine gravierenden Fehler und gab in den Ballwechseln das Tempo vor. So stand nach dem 6:3 eine souverän erspielte Satzführung auf dem Scoreboard.

Im zweiten Satz hatte der ehemalige US-Open-Sieger dann in seinem zweiten Aufschlagspiel zum ersten Mal gravierende Probleme. Drei Breakmöglichkeiten bekam der Peruaner beim 0:40 serviert. Nachdem Thiem den ersten Breakball noch abwehren konnte, landete bei der zweiten Breakchance die Rückhand im Aus. So ging der Peruaner mit Break 3:1 in Führung. Doch Varillas konnte im anschließenden Aufschlagspiel keinen Druck aufbauen. Stattdessen punktete Thiem wieder u.a. mit einem starken Rückhand-Winner. Vier Breakmöglichkeiten reichten dann aus, um Varillas den Aufschlag direkt wieder abzunehmen.

Thiem wehrt immer wieder Breakmöglichkeiten ab

Nach einem umkämpften Aufschlagspiel von Varillas, hatte der Peruaner darauf folgend eine weitere Breakmöglichkeit. Thiem wehrte diese ab und sicherte auch die nächsten zwei Punkte mit starken Aufschlägen. Im nächsten Spiel war es dann wieder Thiem, der zwei Breakmöglichkeiten hatte. Der 27-jährige Südamerikaner wehrte diese mit zwei Assen ab.Thiem servierte nun gegen den Satzverlust und musste diesen nach einem Fehler am Netz abwehren. Thiem behielt erneut die Nerven und glich aus.

Der Tiebreak entschied dann über Matcherfolg oder Satz drei. Auch dieser war dann umkämpft, wie viele Spiele des zweiten Satzes. Kein Akteur konnte sich entscheidend absetzen. Den ersten Matchball bei Aufschlag Varillas nutze der ehemalige Top10-Spieler noch nicht. Stattdessen musste Thiem noch zwei Satzbälle abwehren, bevor der zweite Matchball nach 2:10 Stunden den Einzug in die nächste Runde brachte. Ein Sieg mit einer guten Leistung, der trotzdem viel Arbeit bedeutete, steht so in den Büchern.

Nächste Runde gegen Marcos Giron

Thiem trifft in der nächsten Runde auf Marcos Giron, der in einem engen Dreisatzmatch Stan Wawrinka bezwingen konnte. Die beiden bisherigen Begegnungen konnte Thiem für sich entscheiden. Die letzte Partie datiert aus dem Jahr 2022, als beide Spieler in Gijon aufeinandertrafen.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Astana