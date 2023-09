ATP Astana: Wawrinka unterliegt nach drei Tiebreaks

Stan Wawrinka musste beim 250er ATP-Turnier in Astana gegen Marcos Giron ein echtes Marathon-Match bewältigen. Mit besserem Ausgang für den Amerikaner, der sich 6:7 (6), 7:6 (4), 7:6 (6) durchsetzte.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.09.2023, 16:50 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka musste sich in Astana Marcos Giron knapp geschlagen geben.

Was Stan Wawrinka und Marcos Giron auf dem Center Court in Astana ablieferten, erinnerte ein wenig an die direkten Duelle der Aufschlagriesen, wie John Isner und Reilly Opelka. Zugegeben, dass der Vergleich etwas hinkt, da Wawrinka und Giron deutlich mehr Ballwechsel im Match spielten. Doch beim Blick auf die Statistiken sind durchaus Parallelen erkennbar. In allen drei Sätzen gab es nicht einen einzigen Breakball. Dementsprechend wurden die Sätze jeweils im Tiebreak entschieden.

Der Tiebreak im ersten Satz ging mit dem dritten Satzball an den Routinier aus der Schweiz, der sich jedoch im zweiten Satz im nächsten Tiebreak geschlagen geben musste. Auch der 30-jährige Giron zeigte keine Schwächen in seinen Service Games.

Wawrinka unterliegt Nervenspiel im Tiebreak

Am Ende stand die Frage im Raum, wer zuerst die Nerven verliren wird. Beim Stand von 6:5 hatte der Amerikaner den ersten Matchball, den Wawrinka abwehren konnte. So ging auch der Entscheidungstiebreak in die Verlängerung mit dem besseren Ende für Giron, der direkt nach dem Seitenwechsel den zweiten Matchball zum 8:6 nutzen konnte. Nach 2:47 Minutenwar die Partie beendet, in der 23 Asse in den Statistiken standen. Auch das hätten die Herren Opelka und Isner sicherlich anders aussehen lassen. In der kommenden Runde wartet nun auf Marcos Giron der Sieger der Partie zwischen Dominic Thiem und Juan Pablos Varillas.

