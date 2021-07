ATP Atlanta: Nick Kyrgios startet mit Sieg gegen Kevin Anderson

Nick Kyrgios ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Kevin Anderson in das ATP-Tour-250-Turnier von Atlanta eingestiegen. Auch im Doppel ist der Australier weiter.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.07.2021, 07:45 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios hat in Atlanta gut begonnen

Vom europäischen Sand will Nick Kyrgios nichts wissen, schon gar nicht nach der Rasensaison. das hat der Mann aus Canberra vor wenigen Tagen auf Twitter bekannt gegeben. Richtig Lust auf Olympia hatte er auch nicht - keine Fans würden nicht das Beste in ihm hervorbringen. Also hat sich Kyrgios schon jetzt Richtung Nordamerika aufgemacht. Und schlägt beim ATP-Tour-250-Turnier in Atlanta auf.

Am Montag schon versuchte sich Kyrgios mit Jack Sock - auch einer, der in den letzten Monaten eher wenig Tennis gespielt hat - erfolgreich im Doppel, am Dienstagabend (Ortszeit) legte er auch im Einzel nach. Gegen Kevin Anderson, den zweimaligen Finalisten bei einem Grand-Slam-Turnier. Anderson hat erst vor wenigen Tagen das Turnier in Newport gewonnen, dort allerdings auf Rasen. Kyrgios´ letzter Auftritt hat ebenfalls auf Gras stattgefunden, in Wimbledon musste er seiner langen Pause gegen Félix Auger-Aliassime Tribut zollen und nach dem zweiten Satz aufgeben.

Raonic und Sinner führen Setzliste an

In Atlanta wird naturgemäß nur auf zwei Gewinnsätze gespielt, Kyrgios besiegte Anderson mit 7:6 (4) und 6:3. Nächster Gegner wird wieder ein Mann sein, für den es gerade ganz gut läuft: Denn Cameron Norrie hat am vergangenen Wochenende in Los Cabos sein erstes Turnier auf der ATP-Tour gewonnen.

Als Turnierfavorit geht in Atlanta Milos Raonic ins Rennen, Jannik Sinner, der eigentlich bei den Olympischen Spielen starten wollte, startet als Nummer zwei.

