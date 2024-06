ATP Mallorca: Thiem und Ofner freuen sich über die EM und auf Rasentennis

Die Österreicher Dominic Thiem und Sebastian Ofner treten ab Montag beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Mallorca an. Im Gespräch schätzen beide ihre Chancen beim Rasen-Event ein und offenbaren ihr Herz für die Österreichische Fussball-Nationalmannschaft.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.06.2024, 19:10 Uhr

Ab morgen steigt das ATP-World-Tour-250-Rasenturnier auf Mallorca und Österreich ist im Einzel mit Sebastian Ofner und Dominic Thiem vertreten. Just bei diesem Turnier hatte sich Thiem 2021 seine so folgenschwere Handgelenksverletzung zugezogen. Die Gedanken daran behindern den Niederösterreicher nicht mehr, wie er im persönlichen Gespräch eröffnete: „Ich hatte damals schon in Österreich auf Rasen trainiert und bin bereits mit Schmerzen hierhergekommen. Die Schmerzen hatte ich jedes Jahr auf Rasen, wahrscheinlich wegen den schweren Bällen. Deshalb dachte ich, dass es nicht schlimm ist. Das Handgelenk war schon aufgrund der vielen Jahre, die ich auf die Kugel eingedroschen habe, vorbelastet. Und mir hat auch der Arzt versichert, dass, wenn es nicht hier passiert wäre, wäre es bestimmt bald wo anders passiert. Das hat absolut nichts mit dem Ort Mallorca zu tun.“

Auf die Erstrundenbegegnung mit Gael Monfils freut sich der Ex-Weltranglisten-Dritte jedenfalls, wenngleich es auch ein schweres Auftaktlos sei: „Er war und ist einer der großen Figuren in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren. Jeder der Tennis kennt und liebt, kennt auch Gael. Wir hatten schon ein paar geile Matches, da war echt schon alles dabei.“ Vielleicht werde es das letzte Match zwischen den beiden. Thiem möchte jedenfalls alles geben und die Vorfreude auf die Partie sei groß.

US Open für Thiem ein Fixpunkt

Klare Angaben machte der Lichtenwörther zu seinem restlichen Turnierplan in seiner Abschiedssaison: „Wenn die Möglichkeit besteht, werde ich Olympia auf jeden Fall spielen, weil es sicher eine tolle Erfahrung für jeden Sportler ist, dort einmal dabei zu sein. Davor spiele ich Gstaad und Kitzbühel, das war schon länger fix.“ Thiem hofft bei den US Open als ehemaliger Champion eine Wildcard zu erhalten. Wenn dem nicht so sein sollte, werde er aber auch in der Qualifikation an den Start gehen. Der Abschluss wird, wie bereits kolportiert, in der Wiener Stadthalle stattfinden.

Ofner, der in Mallorca sein drittes Rasenturnier in Folge spielt, geht mit einigen Erwartungen in das Erstrunden-Match gegen Jaume Munar. „Die Auslosung ist sicher ganz okay. Vor allem auf Rasen ist ein Gegner wie Munar, der sein bestes Tennis auf Sand spielt, eine angenehmere Auslosung als einige andere Spieler bei diesem Turnier.“ Dennoch müsse man aber immer zu hundert Prozent Leistung bringen, sonst reiche es auf diesem Niveau nicht.

“Sind alles richtig geile Typen”

In Stuttgart war für Österreichs Nummer eins in Runde eins gegen den späteren Turniersieger Jack Draper Schluss gewesen, und auch der Chinese Zhizhen Zhang erreichte in HalleWestfalen immerhin das Halbfinale. Die bisherigen zwei Auftritte auf grasigem Geläuf seien außerdem sehr knapp und unglücklich verlaufen: „Das Niveau war in beiden Partien sehr hoch, auf der Leistung kann man aufbauen. Es sind oft ein, zwei Punkte, die das Match entscheiden, nicht nur auf Rasen, sondern generell. Irgendwann ist das Glück auch wieder auf meiner Seite, das geht im Tennis sehr schnell.“

Begeistert zeigten sich beide ÖTV-Spieler über die Auftritte der Österreichischen Nationalmannschaft bei der EM in Deutschland. „Wir haben ein super Team, ich glaube, dass da einiges möglich ist“, fiebert Ofner dem letzten Gruppenspiel gegen die Niederlande entgegen. Thiem kennt die Mannschaft von einem gemeinsamen Treffen im oberösterreichischem Windischgarsten und ist voll des Lobes für die Mannen um Ralf Rangnick: „Ich drücke den Jungs ganz fest die Daumen. Sie sind alle richtig geile Typen, ich mag sie wirklich sehr, sehr gerne. Deshalb wünsche ich ihnen nur das Allerbeste. Ab in die KO-Runde!“