ATP Masters Rom: Medvedev dominiert, Tsitsipas scheitert

Daniil Medvedev hat sich gegen Alexei Popyrin souverän das Achtelfinalticket beim ATP Masters in Rom gesichert. Stefanos Tsitsipasverpasste hingegen nach drei Sätzen gegen Arthur Fils das Weiterkommen und darf die Abreise planen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.05.2025, 14:29 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev lässt die Sandplatzsaison gerne etwas entspannter angehen.

Aktuell scheint sich Daniil Medvedev auf dem Sand recht wohlzufühlen. Zumindest in Rom hat der Weltranglistenelfte auch sein zweites Duell ohne Satzverlust gewinnen können. Gegen Alexei Popyrin gelang dem ehemaligen US-Open-Sieger früh ein Break. Der erste Aufschlagverlust zum 5:4 konnte der Russe unbeeindruckt mit dem nächsten Break zum Satzgewinn schnell wieder vergessen machen.

Im zweiten Spielabschnitt schaltete Daniil Medvedev dann nochmal einen Gang nach oben und dominierte seinen heutigen Kontrahenten. Popyrin gelang lediglich ein Spiel im zweiten Satz, in dem Medvedev nur eine Breakchance zuließ. Nach 87 Minuten auf dem Court brachte der zweite Matchball den verdienten 6:4, 6:1-Sieg für den langjährigen Top-Ten-Spieler, der im Achtelfinale auf Lorenzo Musetti oder Brandon Nakashima treffen wird.

Stefanos Tsitsipas ereilt Aus gegen Arthur Fils

Gegenteilig verlief der Sonntagmittag in der ewigen Stadt für Stefanos Tsitsipas. Der Grieche verbuchte nach gutem Beginn den ersten Satz gegen Arthur Fils für sich. Anschließend konnte der Franzose mit zunehmender Spielzeit seine Stärken besser nutzen und drehte die Partie gegen seinen griechischen Gegenspieler.

Nach 1:55 Stunde brachte Arthur Fils das Match ins Ziel und siegte 2:6, 6:4, 6:2 gegen Stefanos Tsitsipas, der aktuell auf Platz 19 in der ATP-Weltrangliste geführt wird. Fils könnte in der nächsten Runde der Gegner von Alexander Zverev sein. Die deutsche Nummer eins bestreitet am Nachmittag seine Drittrundenpartie gegen Vilias Gaubas.

