ATP Masters Rom live: Alexander Zverev vs. Vilius Gaubas im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Vilius Gaubas. Das Match gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.05.2025, 16:58 Uhr

© GEPA Pictures Alexander Zverev trifft heute auf Vilius Gaubas

Die Favoritenlage ist auch im zweiten Match von Alexander Zverev in Rom 2025 klar: Wie schon gegen Camilo Ugo Carabelli, den Zverev sicher mit 6:2 und 6:1 besiegte, ist der Titelverteidiger auch gegen Vilius Gaubas klarer Favorit.

Der 20-jährige Litauer hat in den vergangenen Wochen allerdings ein paar ganz ordentliche Ergebnisse abgeliefert - vornehmlich auf der Challenger-Tour. In Rom hat Gaubas in Runde zwei Denis Shapovalov besiegt.

Zverev vs. Gaubas - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Vilius Gaubas gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW

Hier das Einzel-Tableau in Rom