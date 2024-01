ATP Auckland: Fils beendet im Generationenduell Gasquet’s Top-100-Serie

Im französischen Generationenduell besiegte der an Nr. 6 gesetzte Teenager Arthur Fils in der Auftaktrunde des ATP-250-Turniers in Auckland den 37-jährigen Titelverteidiger Richard Gasquet, der damit nach mehr als 18 Jahren erstmals wieder außerhalb der Top100 stehen wird.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 09.01.2024, 11:47 Uhr

© Getty Images Mit seinem Sieg gegen Richard Gasquet beendete Arthur Fils eine 18-jährige Epoche.

Im rein französischen Erstrundenduell zwischen dem 19-jährigen Arthur Fils und dem Altmeister Richard Gasquet genügte dem Teenager in beiden Durchgängen je ein Break, um nach 69 Minuten ohne eigenen Aufschlagverlust mit 6:3, 6:4 die Oberhand zu behalten.

Während der Sieg für den Finalisten der NextGen-ATP-Finals mit der gleichbleibenden Position 36 keine Auswirkungen im Live-Ranking hat, trifft es den Verlierer umso heftiger. Gasquet konnte sich im letzten Jahr den Titel in der neuseeländischen Hauptstadt holen und hatte somit 250 Punkte in der Weltrangliste zu verteidigen. Für diese Zwecke erhielt er vom Veranstalter eine Wildcard für das Hauptfeld. Nach seinem frühen Aus rutscht der Routinier in der aktuellen Übersicht um 55 Plätze nach hinten auf Rang 131 und wird somit am kommenden Montag erstmals seit 2005 nicht mehr zu den 100 besten Spielern der Welt gehören.

Für Fils geht es in der zweiten Runde gegen den Portugiesen Nuno Borges, der den US-amerikanischen Youngster Alex Michelsen mit 0:6, 7:6 (6), 6:3 in Schach halten konnte.

