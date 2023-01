ATP Auckland: Hoppla! Gasquet stoppt Norrie, holt 16. Karriere-Titel

Richard Gasquet hat etwas überraschend den 16. Titel seiner Karriere geholt. Der Franzose besiegte im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers von Auckland Cameron Norrie in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.01.2023, 07:16 Uhr

© Getty Images Richard Gasquet hat in Auckland den Titel geholt

Wer hätte das gedacht: Cameron Norrie war mit der Empfehlung von sechs Siegen in der Saison 2023 in das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Auckland gegangen. Sowohl beim United Cup als auch beim traditionsreichen Turnier in Neuseeland war gegen den britischen Linkshänder kein Kraut gewachsen. Richard Gasquet aber wollte sich nicht so einfach in die Reihe derjenigen einordnen, die Norrie am Netz gratulieren müssen. Und das waren in der laufenden Saison immerhin schon Kaliber wie Rafael Nadal, Alex de Minaur oder Taylor Fritz.

Nein, Gasquet zeigte sich von seiner besten Seite, gewann das Endspiel mit 4:6, 6:4 und 6:4 und sicherte sich damit sein 16. Championat auf der ATP-Tour. Das erste seit 2018. damals hatte der Franzose in ´s-Hertogenbosch auf Rasen triumphiert.

Spannend ging es auch im Doppel zu. Am Ende gab es aber einen Favoritensieg. denn Nikola Mektic und Mate Pavic, die sich in der Vorschlussrunde gegen Alexander Erler und Lucas Miedler durchsetzen konnten, gewannen das Finale gegen Jackson Withrow und Nathaniel Lammons mit 6:4, 6:7 (5) und 10:6.

