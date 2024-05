ATP Rom: Nicolas Jarry bezwingt Tommy Paul in drei Sätzen und zieht ins Finale

Nicolas Jarry steht zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Finale eines ATP-1000-Master-Turniers. Der Chilene gewann in drei knappen Sätzen gegen den an 14 gesetzten Tommy Paul. Im Finale trifft Jarry auf Alexander Zverev.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 18.05.2024, 00:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Tommy Paul und Nicolas Jarry lieferten sich ein dramatisches Halbfinale. Letzendlich konnte der an 21 gesetzte Jarry durch mentale Stärke und ein offensives Spiel den US-Amerikaner Tommy Paul bezwingen. Für den Chilenen war es das erste Halbfinale eines 1000-Master-Turniers, für Paul bereits das Dritte.

Der erste Satz war im Vergleich zum dem was noch folgte relativ unspektakulär. Jarry servierte souverän, nutzte im entscheidenen Moment seine Breakchance und gewann den ersten Satz mit 6:3 gegen die Nummer 16 der Welt, Tommy Paul.

Auch im zweiten Satz blieb Jarry offensiv und erspielte sich zügig die 4:2-Führung. Doch Tommy Paul war noch lange nicht fertig. Dem US-Amerikaner gelang ein fantastischer Rückhand-Longline Schlag an Jarry vorbei, welcher Paul wieder zurück ins Match brachte. Er gewann daraufhin seinen Aufschlag, holte sich das Break und ging mit 5:4 in Führung. Beide Spieler trafen sich im Tiebreak wieder. Wie gewohnt blieb Paul trotz des Drucks ruhig und sicherte sich den zweiten Satz mit 7:6 (7:3).

Tommy Paul wehrte vier Matchbälle ab

Der dritte Satz startete genauso intensiv, wie der zweite aufgehört hatte. Paul brillierte vor allem durch seine Longline-Schläge. Jarry feuerte sich stärker an, vermehrt auch bei Fehlern des US-Amerikaners. Jarry gelang ein wichtiges Break zum 4:2 und das Match erreichte ein neues Level an Spannung. Der Chilene kämpfte sich bis zum 5:3 und 40:0 vor. Paul wehrte 4 Matchbälle hintereinander ab und erspielte sich zwei Breackchancen, die wiederrum der Chilene abwehren konnte. Mit dem fünften Matchball war es soweit: Jarry servierte sich in das Finale des Masters.

Nicolas Jarry trifft am Sonntag im Finale auf Alexander Zverev, der heute gegen Aljandro Tabilo sein 11. Endspiel-Einzug bei einem 1000-Master-Turnier perfekt machte.

Hier das Einzel-Tableau der Herren