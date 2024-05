ATP Genf: Djokovic empfängt entweder Murray oder Hanfmann

Das Hauptfeld bei dem ATP-250-Turnier in Genf ist draußen und verspricht spannende Matches. Wird es noch einmal Novak Djokovic gegen Andy Murray heißen? Sir Andy Murray trifft in der ersten Runde auf den Deutschen Yannik Hanfmann, der Gewinner darf dann gegen den Weltranglistenersten ran.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 17.05.2024, 21:35 Uhr

© Getty Images

Ganz kurzfristig hatte Novak Djokovic beschlossen, doch bei dem ATP-250-Turnier in Genf antreten zu wollen. Durch eine Wildcard war dies möglich. Denn bisher lief es bei dem Weltranglistenersten noch nicht nach Plan. Bislang hat Djokovic weder in Monte-Carlo noch zuletzt in Rom seine eigenen Erwartungen erfüllen können. Genf bietet daher eine gute Möglichkeit, nochmals etwas Matchpraxis und mögliche Siege auf Sand zu sammlen.

Das Turnier in Genf ist zwar kein Masters-Turnier, hat dennoch einiges zu bieten. In der ersten Runde wird Yannik Hanfmann gegen Andy Murray aufschlagen und der Gewinner wird dann von Novak Djokovic empfangen. Bereits unglaubliche 36-mal standen sich die beiden Tennislegenden Djokovic und Murray auf dem Platz gegenüber. 25 Siege gingen dabei an den Weltranglistenersten. Das letzte Aufeinandertreffen war 2017 bei dem Finale in Doha, wo der Serbe in drei knappen Sätzen auf dem Hartplatz gewinnen konnte.

Casper Ruud, der Djokovic im Halbfinale von Monte-Carlo schlagen konnte, wird als Zweitgesetzter in Genf auftreten. Taylor Fritz, der in Rom Alexander Zverev im Viertelfinale unterlag, ist an drei gesetzt und Ben Shelton an vier.

Hier gehts zum Einzel-Tableau der Herren