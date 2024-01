ATP Auckland: Ofner mit Karriere-Hoch gegen Shapovalov

Für Hongkong-Halbfinalist geht es gleich kommende Woche in Auckland weiter. Dort eröffnet der Steirer gegen einen prominenten Spieler, der lange verletzt war: Denis Shapovalov.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.01.2024, 16:46 Uhr

© Getty Images Sebastian Ofner ist sehr gut in die Saison 2024 gestartet

Sebastian Ofner hat den nächsten Schritt in seiner bemerkenswerten Kariere gemacht, wird in der am Montag erscheinenden ATP-Weltrangliste erstmals unter den besten 40 Profis notiert sein. „Schuld“ daran ist der Halbfinal-Einzug in Hongkong, wo der Steirer auch bei der Drei-Satz-Niederlage gegen Emil Ruusuvuori keineswegs chancenlos war.

Aber wie das halt so ist: Nach einem Turnier ist auf der ATP-Tour eigentlich immer gleich auch vor einem Turnier. Im konkreten Fall von Sebastian Ofner heißt das: Mund abputzen, Hongkong verlassen, in Auckland aufsetzen und gleich wieder auf Punktejagd gehen. Die Aufgabe für die österreichische Nummer eins ist jedenfalls spannend: In Runde eins in Neuseeland geht es gegen Denis Shapovalov.

Shapovalov verlobt sich

Der Kanadier war eigentlich im Qualifikations-Draw notiert, erhielt aber spät doch noch eine Wildcard. Shapovalov hat sein bis dato letztes Match in Wimbledon bestritten, wo er sich nach vier Sätzen gegen Roman Safiullin verabschieden musste. Danach streikte der Körper. Immerhin nutzte der 24-jährige Linkshänder seine unfreiwillig großzügig bemessene Freizeit dazu genutzt, sich mit seiner Freundin Mirjam Björklund zu verloben.

Eigentlich sollte Sebastian Ofner also als Favorit in die Partie gehen. Aber die Partien in Hongkong werden auch ihre Spuren hinterlassen haben.

Die Setzliste wird übrigens von zwei Linkshändern angeführt: Ben Shelton geht als Turnierfavorit ebenso mit einem Freilos in das 250er-Turnier in Auckland, dahinter folgt Cameron Norrie. Sebastian Ofner ist an Position sieben gereiht.

Hier das Einzel-Tableau in Auckland