ATP Barcelona: Alle Infos, Favoriten, TV, Preisgeld, Auslosung

Am Montag beginnt das ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona. Hier findet ihr alle Infos zum Klassiker in der katalanischen Hauptstadt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.04.2024, 14:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz hat in Barcelona 2023 den zweiten Titel in Folge geholt

Wer spielt in Barcelona 2024?

Das ist eine ganz spannende Frage. Denn bis zuletzt bleibt offen, ob Carlos Alcaraz und Rafael Nadal tatsächlich an den Start gehen werden. Nadal ist in Barcelona der Rekordchampion, Alcaraz hat die letzten beiden Ausgaben für sich entschieden. Im vergangenen Jahr im Endspiel gegen Stefanos Tsitsipas. Auslosen haben sich die beiden Spanier jedenfalls lassen.

Wer sind die Favoriten?

Mit Andrey Rublev, Casper Ruud und eben auch Stefanos Tsitsipas kämpfen neben Alcaraz drei ausgewiesene Sandplatz-Experten um den Titel in Barcelona. Auch Alex de Minaur und Ugi Humbert konnten zuletzt in Monte-Carlo überzeugen. Außenseiter-Chancen darf man wohl auch Sebastian Baez und Karen Khachanov einräumen.

Wer überträgt das Turnier in Barcelona im TV und Livestream?

Wie schon in den vergangenen Jahren wird Sky alle Matches aus Barcelona im TV und Livestream übertragen.

Was hat die Auslosung ergeben?

Geht es nach der Papierform, ergeben sich folgende Viertelfinali:

Carlos Alcaraz (ESP/1) Stefanos Tsitsipas (GRE/5) Alex de Minaur (AUS/4) Ugo Humbert (FRA/6) Sebastian Baez (ARG/8) Casper Ruud (NOR/3) Andrey Rublev (RUS/2) Karen Khachanov (RUS/7)

Wie viel Preisgeld gibt es in Barcelona zu verdienen?

Im folgenden der Breakdown (alle Angaben in US Dollar) ...

Gewinner 525.131.- Finalist 280.061.- Halbfinale 145.277.- Viertelfinale 75.850.- Achtelfinale 39.968.- Zweite Runde 21.873.- Erste Runde 11.667.-

Hier die Auslosung für das Turnier in Barcelona