ATP Barcelona: Carlos Alcaraz locker weiter, Casper Ruud bereits ausgeschieden

Carlos Alcaraz steht beim ATP-500-Turnier in Barcelona ohne Satzverlust im Viertelfinale. Casper Ruud musste sich in der Runde der letzten 16 hingegen verabschieden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.04.2023, 20:40 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz steht im Barcelona-Viertelfinale

Carlos Alcaraz befindet sich beim ATP-500-Turnier in Barcelona weiter auf Kurs Richtung Titelverteidigung: Der Weltranglistenzweite aus Spanien schlug seinen Landsmann Roberto Bautista Agut in der Runde der letzten 16 mit 6:3 und 7:5 und steht in der katalanischen Hauptstadt somit im Viertelfinale.

"Roberto ist ein großartiger Spieler, ein wirklich solider Spieler. Ich musste die ganze Zeit konzentriert bleiben, die ganze Zeit da sein und versuchen, meine Chance zu nutzen", erklärte Alcaraz nach dem Match. Am Freitag trifft der 19-Jährige auf Alejandro Davidovich Fokina, der Emil Ruusuvuori in zwei Sätzen besiegte.

Ruud verspielt klare Führung in Satz eins

Kurz nach Alcaraz' Sieg bekamen die Zuschauer in Barcelona dann noch eine Überraschung zu sehen: Der an Position drei gesetzte Casper Ruud musste sich Francisco Cerundolo mit 6:7 (5) und 3:6 geschlagen geben. Im ersten Satz ließ der French-Open-Finalist des Vorjahres eine 5:2-Führung sowie zwei Satzbälle ungenutzt.

Cerundolo trifft im Viertelfinale auf Dan Evans, der sich gegen Karen Khachanov überraschend glatt mit 6:3 und 6:4 behauptete. Evans' Landsmann Cameron Norrie unterlag Lorenzo Musetti hingegen in drei Sätzen. Der 21-Jährige trifft in einem rein italienischen Viertelfinale auf Jannik Sinner, der sich wie auch Stefanos Tsitsipas bereits früh am Donnerstag durchgesetzt hatte.

