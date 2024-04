ATP Barcelona: David Ferrer als Turnierdirektor endlich auf der Gewinnerseite

Als Spieler hat David Ferrer das ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona nie gewinnen können. Als Turnierdirektor darf er sich aber auf eine erfolgreiche Woche freuen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.04.2024, 08:02 Uhr

© Getty Images David Ferrer noch als aktiver Spieler in Barcelona

An Rafael Nadal ist David Ferrer während seiner aktiven Karriere im Endspiel von Barcelona gleich vier Mal gescheitert. Womöglich gab es sogar ein, zwei Jahre, in denen sich Ferrer gewünscht hat, dass sein legendärer Landsmann auf einen Start in der katalanischen Hauptstadt verzichtet. 2024 gehört da sicherlich nicht dazu.

Denn nach der Absage von Carlos Alcaraz ist es nun doch wieder an Rafael Nadal, dem 500er-Event den nötigen lokalen Glanz zu verleihen. Nadal trifft am heutigen Dienstag auf den Italiener Flavio Cobolli. Und keiner weiß, wie es dem Matador aus Manacor wirklich geht.

2008, 2009, 2011 und 2012 hieß das Finale in Barcelona also Nadal gegen den heutigen Turnierdirektor Ferrer, lediglich einmal sah sich Letzterer nahe an einem Erfolg. „2008 habe ich zwar in drei Sätzen verloren, aber ich war ganz weit davon entfernt, Rafa zu schlagen“, erklärte Ferrer gegenüber der Website der ATP. Aber wie man weiß, lernt man ja aus Niederlagen mehr als aus Siegen.

Ferrer lernt von Nadal

„Rafa hat mich zu einem besseren Spieler gemacht, kein Zweifel“, so Ferrer weiter. „Er hat mich ehrgeiziger werden lassen und mich dazu veranlasst, mich verbessern und mein Spiel entwickeln zu wollen. Ich habe das in ihm gesehen. Und nachdem Rafa so ein spezieller Spieler ist, wollte ich Dinge von ihm kopieren, damit ich ein konstanterer Spieler werde.“

Mit seiner neuen Aufgabe fühlt sich David Ferrer wohl. „Meine Rolle ist es, sicherzustellen, dass sich die Spieler wie zuhause fühlen.“ Es gelte schließlich viele Faktoren, die dabei eine Rolle spielten - wie etwa die Unterbringung für die Familien, den Transport, die Spielpläne. Er, David Ferrer, sei jedenfalls dankbar, dass er diesen Job machen dürfe.

