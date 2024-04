ATP Barcelona: De Minaur legt sich mit Fils-Fans an

Alex de Minaur hat sich nach seinem Achtelfinal-Aus gegen Arthur Fils beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona ein kleines Scharmützel geliefert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.04.2024, 15:12 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur in Barcelona

Eigentlich gilt Alex de Minaur ja eher els ruhiger Vertreter seiner Zunft. Ganz selten kommt es vor, dass der Australier negativen Emotionen Ausdruck verleiht. In Barcelona nun hat sich de Minaur mit seinem Zweitrunden-Erfolg gegen Rafael Nadal sportlich nicht viele Freunde gemacht, nach dem Abgang des großen Meisters aber doch auch Worte gefunden, die das Publikum versöhnt haben.

Apropos Publikum: Teile davon standen im gestrigen Achtelfinale so sehr im Lager von Arthur Fils, dass man sich fast an ein Fußballmatch erinnert fühlte. Und das ist Alex de Minaur so sauer aufgestoßen, dass er die betreffenden Leute sogar weit nach Matchende zur Rechenschaft gezogen hat.

So soll de Minaur die Fans am Stadionausgang noch einmal zur Rede gestellt haben. Um ihnen mitzuteilen, dass ihr Verhalten respektlos gewesen sei. Fortsetzung folgt. Denn eben jene Fans werden Arthur Fils sicher auch bei den kommenden Matches zur Seite stehen.