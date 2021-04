ATP Barcelona: Jannik Sinner und Andrey Rublev fixieren Viertelfinalduell, auch Stefanos Tsitsipas weiter

Das ATP-500-Turnier in Barcelona bekommt mit dem Duell zwischen Jannik Sinner und Andrey Rublev ein Traum-Viertelfinale. Der an Position zwei gesetzte Stefanos Tsitsipas steht ebenfalls in der Runde der letzten Acht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.04.2021, 15:24 Uhr

Roger Federer, Rafael Nadal und Milos Raonic - so las sich vor dieser Woche die Liste jener Spieler, die Roberto Bautista Agut bei keiner Niederlage mindestens dreimal geschlagen hatte. Seit Donnerstag gehört auch Jannik Sinner diesem hochdekorierten Kreis an, setzte sich der 19-Jährige gegen den Spanier doch im Achtelfinale des Sandplatzevents von Barcelona durch.

In einem hochumkämpfen ersten Satz wehrte Sinner im Tiebreak drei Satzbälle ab und sicherte sich die Kurzentscheidung schließlich mit 11:9. Im zweiten Durchgang hatte der Italiener dann schon deutlich leichteres Spiel. Durch den 7:6 (9) und 6:2-Erfolg löste der Youngster sein Viertelfinalticket, die Aufgabe am Freitag wird für ihn aber nicht unbedingt leichter.

Denn mit Andrey Rublev wartet der aktuell Zweitplatzierte des"Race to Turin" auf Sinner. Allerdings zeigte der Monte-Carlo-Finalist gegen Albert Ramos-Vinolas eine über weite Strecken schwache Leistung und hatte dementsprechend viel Mühe, um den 6:4, 6:7 (4) und 6:4-Sieg zu fixieren.

Sein Endspielgegner der vergangenen Woche, Stefanos Tsitsipas, musste gegen Alex de Minaur zwar ebenfalls kämpfen, blieb in der katalanischen Hauptstadt aber ohne Satzverlust. Durch den 7:5 und 6:3-Erfolg qualifizierte sich der Grieche in seinem siebenten Turnier des Jahres für das siebente Viertelfinale. In diesem bekommt er es mit Felix Auger-Aliassime zu tun. Der 20-Jährige setzt sich im rein kanadischen Duell gegen seinen guten Freund Denis Shapovalov klar mit 6:2 und 6:3 durch.

