ATP Barcelona: Keine Zeit zum Durchatmen für Alcaraz und Musetti

Beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona sind alle vier Halbfinalisten von Monte-Carlo auch vertreten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.04.2025, 19:38 Uhr

© Getty Images 2023 hat Carlos Alcaraz in Barcelona den Titel geholt

Carlos Alcaraz und Lorenzo Musetti werden sich ja am morgigen Sonntag noch den Titel in Monte-Carlo ausschnapsen, aufgrund der unsicheren Wetterlage schon um zwölf Uhr Mittag. Und wenn dann der Champagner auf dem T-Shirt des Siegers getrocknet ist, geht es gleich weiter nach Barcelona. Das ist so gelernt, Rafael Nadal hat das von mehreren aufeinanderfolgenden Turniersiegen nicht abgehalten.

Tatsächlich werden alle vier Halbfinalisten von Monte-Carlo auch in Barcelona aufschlagen. Angeführt wird das Feld dort nämlich von Carlos Alcaraz, der auf der Pista Rafa Nadal 2023 den Titel geholt hat. Alcaraz eröffnet gegen einen Qualifikanten, danach geht es entweder gegen Tomas Machac oder Frances Tiafoe. Gegen Machac hat Alcaraz im vergangenen Jahr in Shanghai übrigens verloren - allerdings auf einem schnellen Hartplatz.

De Minaur könnte im Viertelfinale auf Alcaraz treffen

Lorenzo Musetti startet als Nummer acht, der Italiener hat als Auftaktgegner Jaume Munar zugelost bekommen, in Runde zwei würde der Sieger zwischen Karen Khachanov und einem Qualifikanten warten. Viertelfinalgegner laut Papierform wäre Andrey Rublev.

Auch die beiden geschlagenen Halbfinalisten von Monte-Carlo sind im Barcelona-Tableau vertreten: Alejandro Davidovich Fokina darf sich mit Altmeister Stan Wawrinka messen. Und Alex de Minaur, der Lorenzo Musetti bis zum letzten Punkt einen heroischen Kampf geliefert hat, startet gegen Tomas Martin Etcheverry. Und könnte in der Runde der letzten acht auf Carlos Alcaraz treffen.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona