ATP Barcelona: Kevin Krawietz und Andreas Mies holen fünften gemeinsamen Titel

Beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Barcelona holten sich die beiden Deutschen Kevin Krawietz und Andreas Mies mit einem Erfolg über Wesley Koolhof (Niederlande) und Neal Skupski (Großbritannien) ihren fünften Doppel-Triumph.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 24.04.2022, 18:46 Uhr

© Getty Images Andreas Mies und Kevin Krawietz sorgten in Barcelona für ihren fünften gemeinsamen Doppeltitel

Turniersieg für Kevin Krawietz und Andreas Mies: Das deutsche Duo erkämpfte sich in einer engen Final-Doppelschlacht beim ATP-World-Tour-500-Event in Barcelona einen 6:7(3),-7:6(5),-10:6-Erfolg über die niederländisch-britische Paarung Wesley Koolhof und Neal Skupski. Im 2:27 Stunden dauernden Endspiel in der katalanischen Hauptstadt verschob sich das Momentum zwischen den beiden Spielparteien am Center Court Rafa Nadal fast über die komplette Spielzeit hinweg munter hin und her.

Am Ende blieben Krawietz und Mies die beiden glücklicheren Spieler, die in den entscheidenden Momenten etwas mehr Kaltschnäuzigkeit bewiesen. Für die Deutschen ist es abseits der beiden Grand-Slam-Triumphe in Paris der erste gemeinsame ATP-Tour-Titel auf Sand. Im Vorjahr konnte Krawietz mit Finalgegner Koolhof beim Sandplatz-Klassiker in München den Siegerpokal abholen. 2022 sind Krawietz / Mies wieder zusammen beim MTTC Iphitos zugegen und treffen in Runde eins auf die mexikanisch-österreichische Paarung Hans Hach Verdugo und Philipp Oswald.

Hier das Doppel-Tableau aus Barcelona.

Hier das Doppel-Tableau aus München.