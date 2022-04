ATP Barcelona: Lorenzo Musetti mit Auftaktsieg, Benoit Paires Unlauf geht weiter

Lorenzo Musetti hat sein Auftaktduell mit Sebastian Baez beim ATP-500-Event von Barcelona in zwei Sätzen für sich entschieden. Für Benoit Paire hingegen setzte es eine Auftaktniederlage. Die neunte in Folge.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.04.2022, 13:17 Uhr

Lorenzo Musetti legte in Barcelona einen erfolgreichen Start hin

Nach Monte Carlo ist vor Barcelona: Der Tross der ATP-Tour ist bereits weitergezogen, nach dem ATP-Masters-1000-Event sind die Events in Barcelona und Belgrad die nächsten - topbesetzten - Schauplätze in dieser Woche. Mit dabei: Novak Djokovic, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas und und und.

Gut gestartet ins ATP-500-Event von Barcelona ist indes Lorenzo Musetti. Der Italiener besiegte Sebastian Baez am Montag in zwei umkämpften Sätzen mit 7:5 und 7:5. Der Youngster trifft nun auf Dan Evans, möglicher Achtelfinalgegner ist der Argentinier Diego Schwartzman.

Eine Auftaktniederlage setzte es hingegen für den französischen Exzentriker Benoit Paire. Der 32-Jährige musste sich Soonwoo Kwon in zwei Sätzen geschlagen geben. Für Paire ist es die bereits neunte Auftaktpleite auf ATP-Niveau in Serie. Seit den Australian Open, wo der Franzose Runde drei erreichte, wartet Paire auf einen Erfolg auf der größten Tennisbühne.

Der Finalist aus Monte Carlo, Alejandro Davidovich Fokina, hat seinen Start in Katalonien indes kurzfristig abgesagt. Der Spanier wird in Estoril - wo auch Dominic Thiem am Start sein wird - auf die ATP-Tour zurückkehren.

