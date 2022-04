ATP Barcelona: Nur Tsitsipas und Dimitrov siegen an verregnetem Donnerstag

Der Regen sorgte am Donnerstag in Barcelona beinahe für einen vollständigen "Washout". Lediglich Stefanos Tsitsipas und Grigor Dimitrov fuhren am vierten Hauptfeldtag Siege ein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.04.2022, 21:43 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas siegte nach langem Zuwarten

Das Wetter machte den Organisatoren des ATP-500-Turniers in Barcelona am Donnerstag einen gehörigen Strich durch die Rechnung: Nur Stefanos Tsitsipas und Grigor Dimitrov konnten ihre am Mittwoch abgebrochenen Partien zu Ende bringen, alle weiteren Einzelmatches fielen dem Regen zum Opfer.

Immerhin blieb den Verantwortlichen ein Aus der Nummer eins des Turniers verwehrt, Tsitsipas siegte gegen Ilya Ivashka mit 6:1, 4:6 und 6:2. Der Monte-Carlo-Champion trifft nun auf Dimitrov, der sich gegen den Argentinier Federico Coria knapp mit 4:6, 6:3 und 6:4 behauptete.

Tsitsipas gegen Alcaraz im Viertelfinale?

Am Freitag wartet auf die Fans in Barcelona nun ein wahres Mammutprogramm: So könnten beispielsweise Tsitsipas und Carlos Alcaraz jeweils zweimal zum Einsatz kommen, bei einem Sieg im ersten Match des Tages - Alcaraz trifft zunächst auf Jaume Munar - käme es zu einem direkten Duell der beiden diesjährigen ATP-Masters-1000-Champions.

Geplant ist, dass am Freitag sämtliche Achtelfinal- und Viertelfinalpartien über die Bühne gehen. Der Regen sollte bei einem Blick auf die gute Prognose dabei voraussichtlich keine Rolle mehr spielen.

Der Spielplan am Freitag

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona