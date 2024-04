ATP Barcelona: Ruud oder Tsitsipas - eine Serie wird heute reißen

Casper Ruud oder Stefanos Tsitsipas: Einer der beiden wird sich heute in Barcelona erstmals zum Champion eines ATP-Tour-500-Turniers krönen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.04.2024, 23:45 Uhr

© Getty Images Kann Casper Ruud heute Revanche an Stefanos Tsitsipas nehmen?

Stefanos Tsitsipas hat bislang eine formidable Karriere hingelegt, nicht nur finanzielle, sondern auch sportlich. Dasselbe gilt für Casper Ruud. Was beiden Spielern noch fehlt, wird am heutigen Sonntag einem gelingen: Der Sieg bei einem 500er-Event.

Die Frage ist: Wer braucht diesen dringender?

In puncto Ruud könnte man argumentieren: Der Norweger hat noch nie ein Turnier in einer höheren Kategorie als 250 gewonnen. Das heißt also, dass ein Sieg in Barcelona den größten Titel seiner Karriere bedeuten würde. Ob dies dann ein höhenwertiger Erfolg wäre als das Erreichen von drei Grand-Slam-Endspielen, das ist wohl Interpretationssache.

Im Fall von Stefanos Tsitsipas sieht es ein wenig anders aus: Tsitsipas hat dreimal in Monte-Carlo, also bei einem Masters-1000-Turnier reüssiert. Dazu kommt sein Erfolg bei den ATP Finals 2019 in London. So gesehen hat der Grieche also schon vier „wichtigere“ Championships geholt als jenes in Barcelona. Dennoch: von seinen 17 Finalniederlagen (bei elf Siegen) hat Stefanos Tsitsipas zehn bei Turnieren auf 500er-Level kassiert. Dort könnte er heute eine Lücke schließen.

Die Ausgangssituation ist spannend: In Barcelona hat bislang wohl Casper Ruud einen besseren Eindruck hinterlassen. Stefanos Tsitsipas dagegen hat seinen souveränen Finalerfolg in Monte-Carlo gegen Ruud noch genau vor Augen.

Es wird spannend!

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona

