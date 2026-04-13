ATP Barcelona: Stan Wawrinka müht sich gegen Cameron Norrie vergeblich

Stan Wawrinka hat sich am Montag mit einer knappen Erstrundenniederlage gegen Cameron Norrie aus Barcelona verabschiedet. Das hat für den Schweizer Folgen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.04.2026, 19:06 Uhr

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© Getty Images Stan Wawrinka verlor in drei engen Sätzen

Stan Wawrinka hat am Montag sein letztes Match in Barcelona absolviert. Der dreifache Grand-Slam-Sieger, der seine Karriere nach dieser Saison beenden wird, unterlag Cameron Norrie in der ersten Runde des ATP-500-Sandplatzturniers knapp mit 4:6, 7:6 (5) und 4:6.

Wawrinka lieferte Norrie auf der Pista Rafa Nadal über mehr als zweieinhalb Stunden einen harten Kampf. Der 41-Jährige schaffte im zweiten Satz im letzten Moment das Rebreak zum 5:5 und sicherte sich den anschließenden Tiebreak, hatte im dritten Abschnitt aber nicht das Glück auf seiner Seite. Seinen ersten Matchball verwandelte Norrie, der nun auf Ethan Quinn trifft, mit einem Smash-Winner via Netzkante.

Wawrinka benötigt Wildcard für Paris

Anschließend wurde Wawrinka von Turnierdirektor Tommy Robredo gebührend verabschiedet. “Barcelona wird für mich immer besonders sein. Hier hat meine Karriere begonnen. Ich habe so viele Stunden in Spanien trainiert”, sagte der ehemalige Weltranglistendritte. “Ich will einfach nur Danke sagen.”

Nach seiner Auftaktniederlage in Barcelona ist nun auch klar, dass Wawrinka für die French Open in Paris eine Wildcard benötigen wird. Als aktuelle Nummer 107 der Welt wird es der Routinier nicht direkt ins Hauptfeld von Roland-Garros schaffen. 2015 hatte der Schweizer in Frankreichs Hauptstadt seine zweite Major-Trophäe geholt.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona