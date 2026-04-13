ATP München: Ben Shelton zieht erneut den Kopf aus der Schlinge

Ben Shelton ist wie schon im vergangenen Jahr mit erheblichen Problemen in das ATP-Tour-500-Turnier in München gestartet. Aber wiederum erfolgreich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.04.2026, 17:38 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton ist in München letztlich erfolgreich gestartet

Ben Shelton hat ein paar Tage Zeit gehabt, um sich mit den Bedingungen in München vertraut zu machen. Was dem Vorjahresfinalisten fehlt: Matchpraxis vor Ort. Die hatte sein Erstrundengegner Emilio Nava in der Qualifikation gesammelt. Auch wenn er diese nicht erfolgreich abgeschlossen hatte und als Lucky Loser ins Feld gerutscht war.

Aber Nava leistete Shelton im dritten Match des Tages auf dem Center Court des MTTC Iphitos beherzt Widerstand, führte im dritten Satz sogar mit einem Break, ehe Shelton das Ruder doch noch herumreißen konnte - und letztlich mit 7:6 (4), 3:6 und 6:3 gewann. Im Achtelfinale trifft Shelton entweder auf Alexander Blockx oder Yannick Hanfmann.

In der Partie zuvor hatte sich Francisco Cerundolo problemlos mit 6:2 und 6:2 gegen Sumit Nadal behaupten können. Der Inder war wie Nava nachgerückt - und zwar für den erkrankten Jan-Lennard Struff, der in München ja im Jahr 2024 seinen bislang einzigen Titel auf der ATP-Tour geholt hat.

Turnierfavorit Alexander Zverev steigt dann morgen in das Geschehen ein. Zverev trifft auf Miomir Kecmanovic, gegen den er in diesem Jahr in Acapulco schon verloren hat.

Hier das Einzel-Tableau in München



