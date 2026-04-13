ATP München: Joao Fonseca - der ungesetzte Star der BMW Open

Joao Fonseca steigt beim ATP-Tour-500-Turnier in München gegen Alejandro Tabilo ein. Der Brasilianer präsentiert sich trotz seines jungen Alters wie ein Medienprofi.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.04.2026, 15:27 Uhr

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© Getty Images Joao Fonseca hat das Potenzial zum Superstar

Erstaunlich, wie sich das Media Center bei den BMW Open im Vergleich zu den beiden Quali-Tagen gefüllt hat. Aber an diesem Montag geht es ja auch erst so richtig los. Und das betrifft auch die Pressetermine. Die erste Schicht hat dabei Joao Fonseca übernommen, der aufstrebende Brasilianer, der in der vergangenen Woche in Monte-Carlo gegen Alexander Zverev eine mehr als solide Vorstellung geboten hat.

In München ist Joao Fonseca nicht einmal gesetzt - und trotzdem genießt er die Aufmerksamkeit nicht nur der Fans beim Training. Sondern eben auch jene der versammelten Presse. Der 19-Jährige hat viel Zeit in den USA verbracht, sein Englisch ist beinahe akzentfrei. Und die Antworten ausführlich. Viel hat er von München noch nicht gesehen, schließlich ist Fonseca erst am gestrigen Montag angekommen.

Fonseca unterliegt Sinner und Zverev knapp

Als erste Aufgabe steht für Joao Fonseca ein südamerikanisches Treffen mit Alejandro Tabilo an, danach könnte es, wie schon in Monte-Carlo, gegen Arthur Rinderknech gehen. Der Franzose hat sich am Montag nicht lange mit Alex Michelsen aufgehalten.

Vor wenigen Tagen hat Fonseca im Fürstentum erstmals ein Match gegen Alexander Zverev gespielt, dieses in drei knappen Sätzen verloren. Der Unterschied zu den ganz großen Protagonisten der Szene sei in erster Linie bei den entscheidenden Punkten zu sehen. Diese Erfahrung hat Joao Fonseca auch schon in Indian Wells gegen Jannik Sinner gemacht.

Für einen München-Start habe er sich entschieden, weil er ja in der kommenden Woche in Madrid antreten werde. Und auf die Höhenlage müsse er sich natürlich einstellen. Dass am Mittwoch ein Champions-League-Treffen zwischen dem FC Bayern und Real Madrid ansteht, ist auch Joao Fonseca nicht entgangen. Im Gegensatz zu Alexander Zverev, der auf jeden Fall dabei sein wird, lässt sich Fonseca aber seine Optionen offen. Auch wenn er grundsätzlich mit Real sympathisiere.

Hier das Einzel-Tableau in München