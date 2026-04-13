ATP Barcelona: Draper muss erneut aufgeben, Alcaraz startet morgen

Jack Draper kommt nicht so richtig in Schwung. In der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Barcelona musste der Brite erneut verletzungsbedingt aufgeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.04.2026, 16:28 Uhr

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© Getty Images Jack Draper hat nach wie vor Probleme mit seinem Körpwer

Die Leiden des Jack Draper gehen auch in Barcelona weiter. Der Brite, der nach langer Verletzungspause erst in Dubai wieder auf die ATP-Tour zurückgekehrt ist (davor gab es nur einen Einsatz im davis Cup), musste gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry beim Stand von 6:3, 3:6 und 1:4 aufgeben.

Etcheverry spielt derweil eine sehr gute Saison, konnte vergangene Woche in Monte-Carlo auch Carlos Alcaraz zumindest in einen dritten Satz zwingen. In Runde zwei geht es für den Argentinier entweder gegen Nuno Borges oder Adrian Mannarino.

Alcaraz eröffnet gegen Virtanen

Als Turnierfavorit startet indes eben jener Carlos Alcaraz. Und der muss zwei Tage nach seiner Finalniederlage gegen Jannik Sinner in Monte-Carlo schon am morgigen Dienstag ran. Alcaraz spielt gegen Otto Virtanen aus Finnland. Den Auftakt auf der Pista Rafa Nadal werden Alex de Minaur und Sebastian Ofner bestreiten.

Zu den frühen Siegern am Montag gehörte neben anderen Corentin Moutet, der sich gegen Ignacio Buse in gewohnt unterhaltsamer Maniermit 6:4 und 6:4 behaupten konnte. Fehlen wird in Barcelona Valentin Vacherot. Der Halbfinalist von Monte-Carlo sagte seine Teilnahme wegen einer Beinverletzung ab.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona