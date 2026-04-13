Jannik Sinner: Die angekündigte Wachablösung

Jannik Sinner hat also wieder die Spitze der Weltrangliste übernommen. Wenn man auf die letzten Monate blickt: völlig zurecht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.04.2026, 12:42 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner - sehr entspannt nach dem Coup in Monte-Carlo

Ob Jannik Sinner dem verlorenen Satz gegen Tomas Machac ein bisschen nachtrauert? Wäre dieses kleine Malheur nämlich nicht passiert, dann stünde Sinner nun mit vier aufeinanderfolgenden Championships bei ATP-Masters-1000-Turnier da, in denen er mit weißer Weste zum Titel geeilt ist. Es ist allerdings anzunehmen, dass dem nun wieder Führenden in den ATP-Charts eben dies herzlich pari ist.

Nur zur Erinnerung: Jannik Sinner hat das Indoor-Masters in Paris für sich entschieden, danach die ATP Finals in Turin erneut gewonnen (im Endspiel gegen Carlos Alcaraz), und 2026 mit den Erfolgen in Indian Wells, Miami und eben nun Monte-Carlo nachgelegt. Beinahe unerklärlich bleibt die Halbfinal-Niederlage bei den Australian Open gegen Novak Djokovic. Zumal in Melbourne ja über drei Gewinnsätze gespielt wurde. Eigentlich ein Vorteil für den deutlich jüngeren Sinner.

Im gestrigen Finale war der Unterschied zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz womöglich noch geringer als es das Ergebnis von 7:6 (5) und 6.3 für den Südtiroler aussagt. Im Tiebreak des ersten Satzes ließ Sinner Alcaraz mit einem verschlagenen Satzball noch einmal zurück in die Partie, der Spanier wollte dieses Geschenk nicht einfach so stehen lassen, offerierte seinerseits einen Doppelfehler, der den Durchgang dann final beschloss.

Sinner und Alcaraz in Madrid 2025 nicht dabei

In der Folge hatte Alcaraz eigentlich Oberwasser. Wer aber mehrmals eine 40:15-Führung nicht in einen Spielgewinn verwandelt, der muss sich nicht wundern, wenn der größte Rivale daraus Kapital schlägt. Das hat Jannik Sinner gemacht. Und nach dem Break zum 5:3 auch souverän ausserviert.

Was Carlos Alcaraz jetzt brauchen könnte? Eine kleine Pause! Aber er muss in der laufenden Woche ja in Barcelona ran, wo er vor Jahresfrist ja leicht verletzt im Endspiel gegen Holger Rune verlor. Nun, so leicht verletzt auch wieder nicht: schließlich konnte Alcaraz anschließend in Madrid nicht antreten. Wie auch Jannik Sinner nicht - der allerdings aus anderen Gründen.

Nach allem, was man weiß, könnte es in der Caja Magica zum nächsten Treffen der beiden besten Spieler der Welt kommen. Wo es dann wieder um nichts weniger als die Weltherrschaft im Tennis gehen würde.

