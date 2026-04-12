ATP München: Autogramm-Marathon für Engel, Shelton und Co.

Auch der zweite Quali-Tag beim ATP-Tour-500-Turnier in München hat dem MTTC Iphitos ein volles Haus beschert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.04.2026, 20:25 Uhr

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© privat/tennisnet Justin Engel war am Sonntag ein gefragter Mann in München

Wie hat es Otto Waalkes vor vielen Jahren so schön formuliert? „Mit einem Messer im Rücken gehe ich noch lange nicht nach Hause“. Übertragen auf die Münchner Tennisfans ließe sich das abwandeln in: Von ein bisschen Sprühregen lassen wir uns die Laune noch lange nicht verderben.

Und also war die Anlage des MTTC Iphitos auch am Sonntag hervorragend besucht. Zum einen haben das die Spieler auf dem Center Court genossen. Zum anderen wurde der Gang von den Trainingscourts zurück in den Spielerbereich zu einem Autogramm-Marathon für einige Protagonisten. Justin Engel und Vorjahresfinalist Ben Shelton etwa hatten nach ihrer Übungseinheit hoffentlich keine Anschlusstermine, denn die Nachfrage nach diesen beiden war vor allem bei den jüngeren Besuchern groß.

Gleich daneben hatte indes eine wahre Legende eine Stunde an der perfekten Abstimmung für die Höhenlage in München gefeilt: Marin Cilic, US-Open-Champion von 2014, bei den BMW Open schon zweimal Finalist (2010 und 2012). Als Trainingspartner für Cilic hielt übrigens Gabriel Diallo her, der mit Jonas Björkman einen prominenten Coach an seiner Seite hat.

Im Gegensatz zu München-Veteran Cilic tritt Stefanos Tsitsipas zum ersten Mal überhaupt in der bayerischen Landeshauptstadt an. Vor wenigen Jahren hätte Tsitsipas dies als Favorit getan, in der augenblicklichen Verfassung muss der Grieche schon zum Auftakt gegen Fabian Marozsan eine, aus seiner Sicht, Top-Leistung bringen, um ins Achtelfinale einzuziehen.

Noch nicht gesichtet wurde Joao Fonseca. Sehr wohl aber Alexander Zveev. Der aber hatte sich mit 17 Uhr eine so späte Trainingszeit ausgesucht. Und da waren dann selbst die härtesten Münchner Tennisfans schon wieder auf dem Heimweg.



