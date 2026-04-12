ATP München: Dedura und Topo kommen ins Hauptfeld

Angeführt von Titelverteidiger Alexander Zverev starten insgesamt sieben deutsche Spieler in die BMW Open by Bitpanda 2026.

von PM

zuletzt bearbeitet: 12.04.2026, 17:22 Uhr

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© BMW Open by Bitpanda Diego Dedura hat sich ins Hauptfeld in München 2026 gespielt

Von den deutschen Spielern in der Qualifikation hat es noch Diego Dedura ins Hauptfeld geschafft. Der 18-Jährige setzte sich in drei Sätzen (6:7, 6:3, 6:3) gegen Sumit Nagal aus Indien durch. Und auch Marko Topo durfte sich freuen, er rutschte als Lucky Loser noch für den verletzten Marton Fucsovics aus Ungarn (rechte Schulter) ins Hauptfeld.

Zverev nun spielt in der ersten Runde gegen Miomir Kecmanovic aus Serbien und hat sich nach dem Aus im Halbfinale von Monte Carlo einiges vorgenommen. Die Titelverteidigung bei den BMW Open by Bitpanda hat er im Sinn, möchte sich zu gerne zum alleinigen Rekordgewinner aufschwingen. Das würde seinen vierten Titel in München voraussetzen. Ein Selbstläufer wird die Auftaktpartie gegen die Nummer 59 der Welt aber wohl nicht, Kecmanovic ist ein unangenehmer Gegner, der Zverev in diesem Jahr in Acapulco schon geschlagen hat.

Eine richtig schwere Aufgabe hat auch Jan-Lennard Struff erwischt, er muss gegen den argentinischen Sandplatzspezialisten Francisco Cerundolo ran. Und da werden Erinnerungen wach – denn gegen Cerundolo hat Struff im vergangenen Jahr in München als Titelverteidiger in der ersten Runde deutlich verloren (0:2, 2:6). Als schlechtes Omen will „Struffi“ das aber nicht werten: „Es ist immer ein gutes Gefühl bei einem Turnier anzutreten, bei dem es mal so gut gelaufen ist“, sagte er bei der Auftakt-Pressekonferenz. Der Sieger der BMW Open by Bitpanda 2024 liebt die familiäre Atmosphäre und die Nähe zu den Fans in München. Vielleicht können ihn diese Dinge diesmal wieder beflügeln.

Neben Struff und Zverev spielen Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann, Justin Engel, Diego Dedura und Marko Topo im Hauptfeld der BMW Open by Bitpanda. Daniel Altmaier bekommt es mit Altmeister Maric Cilic aus Kroatien zu tun, Yannick Hanfmann tritt gegen Alexander Blockx aus Belgien an und Justin Engel, der von Turnierdirektor Patrik Kühnen mit einer Wildcard ausgestattet wurde, spielt gegen Vit Kopriva aus Tschechien. Diego Dedura bekommt es nun mit Flavio Cobolli aus Italien zu tun und Marko Topo spielt gegen Zizou Bergs aus Belgien.

Viel vorgenommen hat sich auch die Nummer Zwei des Turniers, Ben Shelton aus den USA. Er hat sich im vergangenen Jahr bei seiner Premiere in München gleich bis ins Finale gespielt und denkt durchaus darüber nach, nun noch einen Schritt weiter zu gehen: „Insgesamt bin ich ein besserer Spieler als im vergangenen Jahr“, so Shelton bei einer entspannten Presserunde, „ich bin kompletter geworden und komme mit viel Selbstbewusstsein.“ Er sei gerne in der Stadt, so Shelton weiter, und hat auch am Mittwoch schon einen Termin im Sinn: „Ich war letztes Jahr bei Bayern München im Stadion und es wäre toll, wenn ich wieder hingehen könnte. Das hat mir großen Spaß gemacht.“

Die Profis haben es schon getestet und für gut empfunden: MultiBall, das interaktive System für den Tennisclub – für Sport, Unterhaltung, Bildung und Events. Am Wochenende war die Sportwand auf dem Odeonsplatz in der Münchner Altstadt für Fans aufgebaut. Auch die beiden ATP-Spieler Yannick Hanfmann und Francisco Cerúndolo schauten mal vorbei und machten ein paar Übungsspiele auf dem digitalen Center Court – ein tolles Warm-up für ihre Auftaktmatches. Dabei konnten sie zudem einen Blick in das BMW Siegerfahrzeug – den neuen vollelektrischen BMW iX3 50 xDrive – werfen, das ebenfalls dort ausgestellt war.