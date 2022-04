ATP Barcelona: Stefanos Tsitsipas droht Achtelfinal-Duell mit Grigor Dimitrov

Der Sieger des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte Carlo, Stefanos Tsitsipas, ist beim 500er-Event in Barcelona topgesetzt und könnte im Achtelfinale auf Monaco-Halbfinalist Grigor Dimitrov treffen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.04.2022, 17:14 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas ist beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Barcelona topgesetzt

Nach dem ersten ATP-Masters-1000-Turnier auf europäischem Sand in Monte Carlo geht es in der darauffolgenden Woche traditionell in Barcelona weiter. Beim ATP-World-Tour-500-Event in der katalanischen Hauptstadt konnte Rafael Nadal bereits unglaubliche zwölf Mal zuschlagen. Diesmal ist der Mallorquiner aufgrund eines Ermüdungsbruchs an den Rippen nicht mit von der Partie - Topfavorit für den Titel ist 2022 Stefanos Tsitsipas, der am heutigen Sonntag seinen Titel in Monte-Carlo mit einem 6:3 und 7:6 (3) gegen Alejandro Davidovich Fokina verteidigt hat..

Gut für den Griechen, dass er in der ersten Runde, wie alle gesetzten Spieler, ein Freilos hat und sich damit ein wenig länger von den Strapazen der gelungen Turnierwoche an der Cote d'Azur erholen wird können. Zunächst geht es für den Weltranglisten-Vierten entweder gegen den Russen Ilya Ivashka oder den Spanier Pedro Martinez. Im Achtelfinale winkt dann ein mögliches Duell mit Monte-Carlo-Halbfinalist Grigor Dimitrov, der sich auf Sand in blendender Form präsentierte.

Hartes Los für Auger-Aliassime

Auf zwei gereiht ist in Barcelona der Norweger Casper Ruud, der kein Geheimnis daraus macht, dass die rote Asche sein absolut liebstes Geläuf darstellt. Gegner Nummero uno ist für den Skandinavier entweder ein Qualifikant oder der junge US-Spieler Brandon Nakashima. Eventueller Achtelfinalgegner Ruuds könnte Alexander Bublik aus Kasachstan sein, im Viertelfinale könnten Lorenzo Sonego oder Pablo Carreno Busta warten.

Ein hartes Los hat Felix Auger-Aliassime gezogen. Als drittgesetzter Spieler trifft er in der zweiten Runde mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Sebastian Korda, im Achtelfinale droht ein Duell mit Monte-Finalist Alejandro Davidovich Fokina. Hoch einzuschätzen ist an der iberischen Ostküste auch der Spanier Carlos Alcaraz, der es zunächst entweder mit Soonwoo Kwon aus Südkorea oder mit dem wankelmütigen Franzosen Benot Paire zu tun bekommt. Erster gesetzter Kontrahent wäre für den 18-Jährigen der Georgier Nikoloz Basilashvili.

Hier das Einzel-Tableau aus Barcelona.