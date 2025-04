ATP Barcelona: Tsitsipas, Fils, Rune im Gleichschritt unter die letzten acht

Stefanos Tsitsipas, Holger Rune und Arthur Fils sind mit durchwegs starken Leistungen in das Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Barcelona eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.04.2025, 18:41 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas hat in Barcelona das Viertelfinale erreicht

Da dürfen sich die Fans in Barcelona auf eine richtig schönen Schlager im Viertelfinale des renommierten ATP-Tour-500-Events freuen: Denn nach ihren Siegen am heutigen Mittwoch werden Stefanos Tsitsipas und Arthur Fils in der Runde der letzten acht aufeinander treffen. Fils machte dabei den Auftakt, gewann gegen Lokalmatador Pedro Martinez ganz sicher mit 6:3 und 6:2. Tsitsipas wiederum revanchierte sich an Sebastian Korda für die in Miami erlittene Niederlage. Der Grieche setzte sich mit 7:6 (4) und 6:4 durch.

Dazwischen hatte noch Holger Rune seinen Auftritt. Und es war ein erfolgreicher aus der Sicht des Dänen: Denn Rune verlor gegen Sebastian Baez zwar den ersten Satz, zog am Ende aber doch ungefährdet mit 4:6, 6:1 und 6:2 in das Viertelfinale ein. Dort könnte es zum Clash mit Titelverteidiger Casper Ruud kommen. Der muss aber zunächst noch gegen Hamad Medjedovic gewinnen.

Turnierfavorit Carlos Alcaraz ist erst morgen wieder im Einsatz. Der Champion von Monte-Carlo bekommt es mit Laslo Djere zu tun. Sollte es für Alcaraz mit einem Sieg klappen, träfe er danach entweder auf Alex de Minaur oder Jacob Fearnley.

