ATP Basel: Auftaktsieg! Holger Rune nimmt Topform mit nach Basel

Holger Rune ist erfolgreich in das ATP-500-Event von Basel gestartet. Der Däne zeigte gegen Alex de Minaur phasenweise eine bärenstarke Performance und löste mit 6:2 und 7:5 sein Zweitrundenticket.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.10.2022, 14:40 Uhr

Holger Rune ist stark in das ATP-500-Event von Basel gestartet

Von Michael Rothschädl aus Basel

Holger Rune hatte das Vergnügen, den dritten Spieltag bei den Swiss Indoors mit seinem Auftaktduell mit Alex de Minaur zu eröffnen. Eine naheliegende Entscheidung der Turnierverantwortlichen, waren doch sowohl Rune als auch Felix Auger-Aliassime (der ebenfalls am Mittwoch in der St. Jakobshalle im Einsatz sein wird) noch am Sonntag in Stockholm bzw Antwerpen aktiv - und mit Endspielsiegen erfolgreich.

Zwar fliegt der Däne Rune nach wie vor vergleichsweise etwas unter dem Radar - was im Wesentlichen auf die unglaublichen Erfolge des gleichaltrigen Carlos Alcaraz zurückzuführen sind -, aber fest steht: Rune präsentiert sich derzeit in beeindruckender Spätform. Bei seinen letzten beiden ATP-Events stehen beim 19-Jährigen ein Finaleinzug und ein Titelgewinn zu Buche.

Rune mit Traumstart

Dieses Selbstvertrauen konnte Rune - vor den Augen von Neo-Coach Patrick Mouratoglou - voll und ganz mit nach Basel nehmen. Der Däne legte gegen Alex de Minaur - der gemäß Setzliste sogar vor dem Youngster liegt - los wie die Feuerwehr, breakte den Australier in dessen ersten beiden Aufschlagspielen und zog schnell mit einer komfortablen 4:0-Führung davon.

Rune servierte in der Folge stark und machte von der Grundlinie weitaus mehr Tempo, als de Minaur dazu in der Lage war. Die logische Konsequenz: Nach etwas mehr als einer halben Stunde ging Abschnitt eins leistungsgerecht deutlich mit 6:2 an den Favoriten aus Dänemark. Während Rune satte 13 Winner in Richtung de Minaur feuerte, war es beim Australier lediglich einer.

Rune mit gutem Draw

Der Start in Durchgang zwei war geprägt von einem Mehr an Fehlern vonseiten des Dänen - und von einem Alex de Minaur, der sich zusehends besser ins Spiel fightete. Der Australier konnte zunächst früh Breakchancen vereiteln, ließ dann beim Stand von 2:1 aber selbst Möglichkeiten auf sein erstes Break der Partie liegen.

Rune hielt in dieser Phase gut dagegen, konnte auch in der Folge ein Break von Alex de Minaur verhindern - wohlwissend, dass die Chance kommen würde. Und sie kam. Beim Stand von 5:5 streute de Minaur bei eigenem Aufschlag mächtig, Rune holte sich das entscheidende Break und fixierte kurze Zeit später den 6:2 und 7:5-Erfolg.

In der Runde der letzten 16 bekommt es Holger Rune nun mit Ugo Humbert zu tun. Möglicher Viertelfinalgegner ist Cilic-Bezwinger Arthur Rinderknech. Nach dem Ausscheiden von Casper Ruud gegen Stan Wawrinka ist das Feld in der Hälfte Runes zudem durchaus offen für einen tiefen Lauf. Und der ist dem Dänen in derzeitiger Form mehr als zuzutrauen.

